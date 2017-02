Tod von Kims Halbbruder: Zweite Verdächtige gefasst

Nach dem angeblichen Giftmord am Halbbruder von Nordkoreas Staatschef Kim Jong Un haben die Behörden in Malaysia eine weitere Frau festgenommen. Dies teilte Polizeichef Khalid Abu Bakar der amtlichen Nachrichtenagentur Bernama am Donnerstag mit. Zeitnah werde eine Stellungnahme folgen, kündigte er an. Erst am Vortag hatte die malaysische Polizei am Flughafen von Kuala Lumpur eine erste Verdächtige in dem Fall festgenommen. Ebendort war Kim Jong Nam am Montag einem mutmasslichen Attentat zum Opfer gefallen.

Der Fall nährte prompt Spekulationen, ob die Führung in Pyongyang ein Mordkommando auf den Blutsverwandten von Machthaber Kim angesetzt haben könnte. Nach Angaben von malaysischen Regierungsvertretern starb Kim Jong Nam auf dem Weg ins Krankenhaus, nachdem er im Terminal plötzlich krank geworden sei. Sanitätern habe er noch gesagt, dass er mit einer Chemikalie besprüht worden sei. Südkoreanischen Medien zufolge wurde der Angriff mutmasslich von zwei nordkoreanischen Geheimagentinnen verübt, die ihn vergiften wollten.

Nordkorea will die Leiche

Hinweise könnte eine Obduktion der Leiche Kims geben, die Mediziner in Malaysia am Mittwochabend abschlossen. Doch war zunächst unklar, ob oder wann Malaysia das Ergebnis publik macht. Nordkorea hatte Einwände gegen die Obduktion erhoben und auf einer Herausgabe des Leichnams bestanden. Doch habe Malaysia das Prozedere fortgesetzt, da Pyongyang keinen formalen Protest eingelegt habe, sagte Abdul Samah Mat, ein ranghoher Polizeibeamter.

Der malaysischen Polizei zufolge dauert die Fahndung nach weiteren Verdächtigen in dem Fall noch an. Nach dem ersten Zugriff hatte sie ein Foto von der Verdächtigen veröffentlicht, die am Montag am Taxistand des Flughafens von Kuala Lumpur gefilmt wurde. Die Frau trug dort einen Rock und ein langärmliges Hemd mit der Aufschrift «LOL».

Mehr Playboy als Politiker

Kim Jong Nam, dessen Alter auf 45 oder 46 geschätzt wurde, soll sich mit seinem jüngeren Halbbruder Kim Jong Un zerstritten haben. Seit Jahren lebte er im Ausland, zuletzt in Macau. Seine Zeit verbrachte Kim Jong Nam häufig in Casinos, in Fünf-Sterne-Hotels und mit Reisen durch Asien. In Nordkoreas Politik soll er kaum eine Rolle gespielt haben.

Dabei soll er einst als möglicher Anwärter auf die Machtübernahme gegolten haben. Mit dem Versuch einer Reise nach Disneyland in Tokio im Jahr 2001 soll er es sich jedoch mit der Führung in Pyongyang verscherzt haben. Später hatte er sich öffentlich kritisch über die nordkoreanische Regierung geäussert und den Machtanspruch seines Halbbruders infrage gestellt. (foa/dapd)