Tote bei Anschlag auf ausländische Einheiten in Kabul

Ein Bombenanschlag im dichten Morgenverkehr der afghanischen Hauptstadt Kabul hat sich laut dem afghanischen Innenministerium gegen einen internationalen Militärkonvoi gerichtet. Bisher wisse man von mindestens acht toten und 25 verletzten Zivilisten.

BREAKING: 'Four killed in suicide bombing targeting Nato vehicles' near US embassy in Kabul, Afghanistan https://t.co/apzI0N9mAj pic.twitter.com/DIjDYyEcab