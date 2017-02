Verdächtige bekam 90 Dollar für Gift-Attacke

Der Fall gleicht längst einem fiktiven Agententhriller: Eine festgenommene Tatverdächtige aus Indonesien habe 90 Dollar (rund 85 Euro) dafür erhalten, um dabei zu helfen, den mutmasslichen Mord an Kim Jong-nam zu verüben, sagte der stellvertretende indonesische Malaysia-Botschafter Andriano Erwin am Samstag. Wie die britische Zeitung «Mirror» schreibt, sei die junge Frau davon ausgegangen, bei der giftigen Substanz handle es sich um harmloses Baby-Öl. Erwin hatte die 25-Jährige am Samstag in Malaysia getroffen, wo sie in U-Haft sitzt.

Er wiederholte auch die Behauptung der Verdächtigen, sie habe geglaubt, in einem Fernsehstreich mitzuspielen. Bilder einer Überwachungskamera zeigen: eine der beiden mutmasslichen Täterinnen trug einen Pulli mit der Aufschrift «Lol», die englische Abkürzung für «laut lachen».

Zweite Verdächtige

Nach Angaben der Polizei hat die Indonesierin Kim Jong-nam am Montag vergangener Woche mitten am Tag am Flughafen von Kuala Lumpur das Nervengift VX ins Gesicht gerieben. Er starb auf dem Weg ins Krankenhaus.

Neben der 25-Jährigen ist auch eine weitere Frau, eine 28-jährige Vietnamesin, festgenommen worden. Auch die mutmassliche zweite Täterin hat laut Polizei geglaubt, in einem Fernseh-Sketch mitzuspielen. Laut Medienberichten soll sie in ihrer Heimat an der Casting Show «Vietnam Idol» teilgenommen haben und für Eskort-Agenturen tätig gewesen sein.

(jdr/dapd)