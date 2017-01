Abgang in rauen Zeiten

In Angela Merkels Alter hätte er wieder kandidiert, doch Joachim Gauck wird nächste Woche 77 Jahre alt. Also entschied der deutsche Bundespräsident, dass eine Amtszeit genügt. Am Mittwoch hielt das Staatsoberhaupt seine Abschiedsrede nach fünf Jahren im Schloss Bellevue. Gauck macht sich Sorgen. Um den Zusammenhalt Europas und im eigenen Land.

«Nach fünf Jahren bin ich stärker beeinflusst von dem Bewusstsein, dass diesem demokratischen und stabilen Deutschland Gefahren drohen», sagte er. Die liberale Demokratie und der Westen generell stünden unter Beschuss. «Wir leben in rauen Zeiten», von einer «Phase der inneren Unruhe» im Land hatte Gauck in einer ARD-Dokumentation gesprochen.

Skepsis in Bern geäussert

Der scheidende Bundespräsident rief die Bürger auf, die Demokratie aktiver zu verteidigen. Teile der Gesellschaft sähen den Staat allein als Dienstleister, der ihre Erwartungen befriedigen solle. «Demokratie ist kein Versandhaus», mahnte Gauck. Sie erfordere Mitgestaltung, «ja sie ist Selbstermächtigung». Von der Politik verlangte er entschlossenes und weitsichtiges Handeln. Das generiere Vertrauen.

Gauck war 2012 als überparteilicher Kandidat gewählt worden, er war der erste Ostdeutsche im Amt. Nun liegen Hunderte Reden, Tausende Begegnungen mit Bürgern und rund hundert Auslandsreisen hinter ihm. Dreimal war er in der Schweiz. 2013 besuchte er den UN-Menschenrechtsrat in Genf.

2014 äusserte er in Bern Skepsis gegenüber der direkten Demokratie. Wichtig war für den Pastor Gauck die Anerkennung deutscher Schuld im Zweiten Weltkrieg. Immer wieder reiste er an Stätten, an denen Deutsche Gräueltaten begangen hatten, und bat um Entschuldigung.

Am 12. Februar wird Gaucks Nachfolger gewählt. Es wird wohl der bisherige Aussenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) sein. (Berner Zeitung)