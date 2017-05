Assange hat wieder Pech

Endlich hat Julian Assange zumindest aus Schweden nichts mehr zu befürchten. Das kann das Leid, das Assange in seinem selbst gewählten Quasi­gefängnis in der Botschaft Ecuadors fünf Jahre lang erleiden musste, nicht wiedergutmachen. Allerdings haben auch seine Verschwörungstheorien zu dieser Situation beigetragen. Er hatte Washington hinter den gegen ihn eingereichten Vergewaltigungsanzeigen von 2010 ­vermutet. In dem Jahr hatte seine Enthüllungsplattform Wikileaks US-Kriegsverbrechen im Irak aufgedeckt.

Vielmehr hatte Assange das Pech, an die schwedische Staatsanwältin Marianne Ny zu geraten, die bei Vergehen gegen Frauen – tatsächlichen oder vermuteten – als Hardlinerin gilt. Öffentlich hatte sie etwa gefordert, dass Männer grundsätzlich ohne rechtsstaatliche Prüfung eingesperrt werden müssten, sobald Frauen sie wegen Misshandlung anzeigen. Auf diese Weise will Ny den Frauen Zeit zum Nachdenken geben. Die Forderung ist rechtsstaatlich bedenklich – genauso wie Nys Umgang mit Assange.

Vor sieben Jahren hat die Staatsanwältin entgegen der in Schweden üblichen Praxis die von Kollegen fallen gelassene Vergewaltigungsanzeige gegen Assange wiederaufgenommen. Dabei geht schon aus den Aussagen der Frauen von 2010 hervor, dass Assange einvernehmlichen Sex mit den beiden Frauen hatte. Er hatte sich nur zuschulden kommen lassen, dass er gegen deren Willen kein Kondom benutzte. Die Frauen brachen den ungeschützten Verkehr aber nicht ab, als sie das bemerkten. Beide Frauen hatten danach weiter freundschaftlichen Kontakt zu Assange.

«Weniger grobe Vergewaltigung», so lautete denn auch der Verdacht. Zu mehr reichte es auch für Ny nicht. Nun ist dieser Fall zumindest in Schweden vom Tisch. Eine Voruntersuchung ohne Anklage sieben Jahre aufrechtzuerhalten, hielten auch Nys Stockholmer Vorgesetzte für nicht verhältnismässig. Sie forderten eine Entscheidung. Nun ist sie gefallen.

Doch Assange hat schon wieder Pech. Die ecuadorianische Botschaft in London, in der er vor fünf Jahren Schutz vor einer Ausweisung nach Schweden gesucht hat, darf er noch immer nicht verlassen. Denn nun wollen ihn die britischen Behörden verhaften. Offiziell, weil Assange mit der Flucht in die Botschaft gegen die Kautionsauflagen verstossen hat. Doch ­angeblich bereitet nun die Trump­Administration eine Anklage gegen ihn vor. Damit würde er nachträglich mit ­seiner Verschwörungstheorie von 2010 doch noch recht bekommen. (Berner Zeitung)