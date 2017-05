Auch der Front National gerät in den «Macron-Wirbel»

Frankreichs Parteienlandschaft ist ein Trümmerfeld. Die Sozialisten liquidieren sich gerade selbst; ihre Anführer laufen entweder wie Manuel Valls zum neuen Präsidenten Emmanuel Macron über oder gründen wie Benoît Hamon eigene Bewegungen. Die Republikaner schlittern führungslos in die Parlamentswahlen von Juni, nachdem sich ihr Präsidentschaftskandidat François Fillon wie in Luft aufgelöst hat.

Am Mittwoch erwischte es auch den Front National (FN). Der möglicherweise nur provisorische Rückzug von Marion Maréchal-Le Pen (dritte Generation der Familiendynastie) ist ein Pyrrhussieg für Parteichefin Marine Le Pen (zweite Generation). Sie rettet damit ihren «sozialen» Wirtschaftskurs, verliert aber zweifellos viele Wähler, die wie ihre Nichte eine stramm rechte Linie wünschen. Marion Maréchal-Le Pen, beim Fussvolk des FN sehr beliebt, bildete zusammen mit ihrem Grossvater Jean-Marie Le Pen eine starke interne Opposition.

In einem Interview hatte die 27-Jährige erklärt, sie wolle sich «für einige Zeit» aus dem politischen Leben zurückziehen, um mehr Zeit für ihre zweijährige Tochter zu haben; auch wolle sie in der Privatwirtschaft einen Job suchen. Nun haben sie die Parteichefin und ihr Chefstrategie Florian Philippot fürs Erste entfernt. Aber gerade dieses Duo, das im Wahlprogramm für das Initiativrecht für Volksabstimmungen predigte, regiert in der eigenen Partei sehr selbstherrlich und damit undemokratisch.

Die Auflösungserscheinungen in den französischen Parteien sind nicht nur durch den «Macron-Sog» bedingt. Sie zeugen von unüberwindbaren ideologischen Gräben in der Europa- und der Immigrationspolitik. Das gilt sowohl für die Sozialisten wie auch die Republikaner und die Frontisten. Parteispaltungen stehen bevor, gefolgt von neuen Allianzen. Frankreichs Politik steht vor der Stunde null. Wohin die Reise geht, weiss eigentlich niemand. Wohl auch nicht der 39-jährige Jungpräsident im Elysée-Palast.

