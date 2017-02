Bayrou schlägt sich auf Macrons Seite

TV-Kameras, Mikrofonbündel, Scheinwerferlicht: François Bayrou hatte gestern nochmals eine «heure de gloire», eine Stunde des Ruhms. Seit Jahrzehnten im französischen Politbetrieb, war der Christdemokrat seit 2002 schon dreimal zur Präsidentschaftswahl angetreten; im Jahr 2007 erzielte er im ersten Wahlgang immerhin 18,6 Prozent der Stimmen und überflügelte fast den konservativen Widersacher Nicolas Sarkozy. Danach sank sein Stern, andere – Jüngere – füllten das Vakuum in der politischen Mitte, wie zuletzt Emmanuel Macron (39).

Ihm beugt sich nun der Veteran Bayrou: Bei einer viel besuchten Pressekonferenz erklärte er gestern, er biete Macron eine «Al­lianz» an, um eine Verzettelung der politischen Kandidaten zu verhindern und einer «extremen Gefahr» vorzubeugen – gemeint war ein Sieg der Rechtsextremistin Marine Le Pen. Im Gegenzug für seine Unterstützung verlangt Bayrou von Macron, nach dessen Einzug in den Elysée-Palast ein «Gesetz zur Moralisierung der Politik» zu verabschieden. Das ist auch gegen den konservativen Kandidaten François Fillon gerichtet, der trotz einer Veruntreuungsaffäre an seiner Be­werbung für das höchste Amt im Staat festhält.

Die gleiche Wählerschaft

Der Entscheid des 65-jährigen Zentrumspolitikers war mit grosser Spannung erwartet worden – auch wenn nicht wegen Bayrou, der in den Umfragen nur noch 6 Prozent Stimmen erhält. Wichtig war der Entscheid vor allem für Macron.

Der Jungstar aus der früheren Regierungsequipe von Präsident François Hollande stützt sich auf die gleiche Wählerschaft wie Bayrou ab und räumt mit Bayrous Verzicht ein grosses Hindernis aus seinem Weg ins Elysée. Gemäss Meinungsumfragen hätte er wegen Bayrous Kandidatur bis zu 3 Prozentpunkte eingebüsst – möglicherweise genug dafür, im Präsidentschaftsrennen hinter den beiden Rechtskandidaten Le Pen und Fillon auf den dritten Platz verwiesen zu werden.

Das französische Präsidentschaftsrennen läuft damit auf einen Dreikampf zwischen Le Pen, Fillon und Macron hinaus. Die Rechtspopulistin liegt im ersten Wahlgang mit 27 Prozent der Stimmen klar vor ihren männlichen Rivalen, denen je 20 Prozent gutgeschrieben werden. In der Stichwahl würde indessen sowohl Fillon wie Macron ebenso klar gegen Le Pen gewinnen. Deshalb dürfte entscheidend sein, wer neben ihr in den zweiten Wahlgang vordringt.

Unabhängig davon kommt Le Pen unter den zunehmenden Druck einer Scheinjobaffäre. Gestern kamen zwei ihrer engsten Mitarbeiter in Paris-Nan­terre in Polizeigewahrsam (vgl. Kasten). Ähnlichen Vorwürfen sieht sich auch der Konservative Fillon in Bezug auf seine Ehe­gattin ausgesetzt. Er weigerte sich bisher standhaft, Konsequenzen für seine eigene Kandidatur zu ziehen. In den Um­fragen legte er in den letzten Tagen wieder leicht zu. Derzeit liegt er mit Macron fast gleichauf. Für Spannung ist deshalb gesorgt.

(Berner Zeitung)