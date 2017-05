Brigitte Macron macht es wie Melania Trump

«Genfer» ist neuer Elysée-Generalsekretär

Der Strassburger Alexis Kohler, der die vergangenen Monate in Genf gearbeitet und gewohnt hat, ist neuer Generalsekretär des Elyséepalasts, Amtssitz des Präsidenten. Kohler war bereits zu Ministerzeiten von Emmanuel Macron an dessen Seite. Die Ernennung des Macron-Vertrauten zum Elysée-Generalsekretär wurde aus dem Umfeld des Präsidenten bekannt, wie die Nachrichtenagentur AFP meldete. Der 44-jährige Abgänger der Elitehochschule ENA war zunächst Vize-Kabinettschef von Pierre Moscovici im Finanzministerium. Dann übernahm er von 2014 bis 2016 die Kabinettsleitung von Macron im Wirtschaftsministerium.

In den vergangenen Monaten war Kohler dann Finanzchef der Reederei Mediterranean Shipping Company (MSC) mit Sitz in Genf.