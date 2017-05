Bundestagswahl ist noch nicht gelaufen

Martin Schulz hatte nichts zu beschönigen. «Das ist ein schwarzer Tag für die SPD und für mich persönlich», gab sich der SPD-Kanzlerkandidat nach dem Wahldebakel im SPD-Stammland zerknirscht.

Der Zauber, der Schulz nach seiner Nominierung Ende Januar umgab, ist längst verflogen. Mit 0:3 liegt seine SPD nach drei Wahlniederlagen nun hinten, würde der Fussballfan Schulz sagen. Doch entschieden ist das Spiel um den Kanzlerpokal noch nicht.

Bis zur Bundestagswahl sind noch über vier Monate Zeit. Der Hype um Schulz und die grosse Ernüchterung innerhalb nur weniger Wochen belegen, wie volatil der Wählerwille ist. Die Wahl in Nordrhein-Westfalen (NRW) zeigt zudem, dass die Bürger nicht nur auf Personen, sondern stark auch auf Inhalte achten.

Die Abwahl von Rot-Grün war Ausdruck der Unzufriedenheit mit der Landesregierung, weniger mit der bisherigen Ministerpräsidentin Hannelore Kraft als Person. Die Schulpolitik und die innere Sicherheit waren bestimmende Themen im NRW-Wahlkampf, in beiden Bereichen legte Rot-Grün eine schwache Leistung hin.

Die Wahlprogramme für die Bundestagswahl am 24. September sind noch in Arbeit. Die SPD wird das Thema soziale Gerechtigkeit klarer definieren müssen. Die Furcht vor explodierenden Mieten und Altersarmut ist jedenfalls verbreitet.

Es hat sich als Fehler erwiesen, dass sich Schulz auf Wunsch von Kraft in NRW mit seinen Themen bedeckt gehalten hat. Die Zurückhaltung kann er nun aufgeben. Und bei der Union herrscht längst nicht bei allen Themen Konsens. Der Umfang möglicher Steuerentlastungen, der Doppelpass und die Mütterrente enthalten Konfliktpo­tenzial.

Kanzlerin Angela Merkel wird erst im August so richtig in den Wahlkampf einsteigen und bis dahin «regieren». Und das vor allem in der Aussenpolitik, hier spielt Merkel in der Champions League. Als sicherer Anker in einer unruhiger werdenden Welt will Merkel gelten, als jene, die auf Augenhöhe mit Trump, Erdogan und Putin agiert.

Schon am Montag spielt die Kanzlerin diese Karte. Nach der Pressekonferenz mit NRW-Wahlsieger Armin Laschet empfängt sie im Kanzleramt den neuen französischen Präsidenten Emmanuel Macron. (Berner Zeitung)