CDU gewinnt – Debakel für die SPD

Im bevölkerungsreichsten Bundesland wurde die Koalition von SPD und Grünen klar abgewählt. Gemäss Hochrechnungen von ARD und ZDF fuhr die SPD mit rund 31 Prozent ihr historisch schlechtestes Ergebnis bei einer Wahl in Nordrhein-Westfalen (NRW) ein, einem Bundesland, das lange ihre Hochburg gewesen war. Die Grünen haben mit gut 6 Prozent ihr Ergebnis von 2012 etwa halbiert.

Wahlsieger ist mit knapp 34 Prozent die CDU. Die FDP legte stark auf 12 Prozent zu. Die Alternative für Deutschland zieht mit etwa 7,5 Prozent in den Landtag ein. Unsicher war am Abend, ob es auch Die Linke in den Landtag schafft. Davon hängt auch ab, ob es für eine Koalition von CDU und FDP reicht. Für eine Grosse Koalition gäbe es auf jeden Fall eine satte Mehrheit.

Halt auf freier Strecke

Neuer Ministerpräsident wird Armin Laschet, der auch ein stellvertretender Vorsitzender der Bundes-CDU ist und als Vertrauter von Kanzlerin Angela Merkel gilt. Die abgewählte Regierungschefin Hannelore Kraft trat noch am Abend vom Posten der SPD-Landesvorsitzenden und stellvertretenden Bundesvorsitzenden zurück.

Erkennbar bemühte sich die SPD am Abend, landespolitische Gründe für das Wahldebakel in den Vordergrund zu rücken und ihren Kanzlerkandidaten Martin Schulz aus der Schusslinie zu nehmen. Kraft hatte die Bundes-SPD gebeten, Bundesthemen zurückzustellen. Dennoch ist es auch eine Niederlage für Schulz persönlich. Der SPD-Vorsitzende stammt aus NRW. Der kometenhafte Aufschwung, den die SPD nach seiner Nominierung im Winter nahm, ist nach der Niederlage im Saarland, in Schleswig-Holstein und nun Nordrhein-Westfalen jäh gestoppt.

Schulz sprach am Abend von einer «krachenden Niederlage». Der Bundestagswahlkampf beginne aber jetzt erst. Die Wahlprogramme von SPD und CDU/CSU befinden sich noch in Arbeit. Allerdings verfängt aber das Thema Gerechtigkeit, auf das Schulz bislang setzt, offenbar nicht ausreichend. Die CDU legte in NRW einen starken Fokus auf die Bildungspolitik und die Sicherheit. Ersteres ist ein Landesthema, das zweite ein Mix aus Landes- und Bundesthemen.

FDP feiert ihre Rückkehr

Die FDP ist mit den zweistelligen Ergebnissen in Schleswig-Holstein und NRW zurück als re­levante politische Kraft in Deutschland und strebt nun die Rückkehr in den Bundestag an. FDP-Chef Christian Lindner, auf den der Wahlkampf in NRW stark zugeschnitten war, zieht es nach Berlin. Die Grünen dringen hingegen mit ihren Themen derzeit nicht durch. Die AfD ist nun in 13 der 16 Landtage vertreten, in NRW allerdings mit weniger Stimmenanteilen als erhofft. Die Piraten flogen dagegen aus dem letzten Landesparlament und sind als politische Kraft in Deutschland untergegangen.

Im Duell Merkel gegen Schulz steht es nun 3:0. Die Kanzlerin hatte sich im Wahlkampf stark engagiert. Am Wahlabend war sie unsichtbar, wie immer nach Landtagswahlen. Erst am Montag wird sich Merkel äussern. Ihren internen Streit hat die Union beigelegt. In Umfragen halten CDU und CSU die SPD auf Bundesebene wieder deutlich auf Distanz. (Berner Zeitung)