Der Brexit ist Nebensache

Der Wahlkampf für die vorge­zogenen Parlamentswahlen in Grossbritannien Anfang Juni ist in vollem Gange. Gestern startete auch die rechtspopulistische Ukip ihre Kampagne. Bei Ukip ist es klar, worauf sie sich in den kommenden Wochen konzentrieren wird: Parteichef Paul Nuttall erklärte, seine Partei werde sich gegen eine «Abkehr» vom Brexit einsetzen. Auch Premierministerin Theresa May von den Konservativen spricht davon, dass es bei den Wahlen vor allem um den Brexit gehen werde. Ein starkes Votum für die Tories werde sie – sie sprach dabei in der ersten Person – bei den Verhandlungen mit der EU stärken.

Und Labour? Führende Politiker von Grossbritanniens wichtigster Oppositionspartei haben in den vergangenen Monaten immer wieder den harten Brexit-Kurs der Regierung kritisiert, der auch vielen Wählerinnen und Wählern missfällt. Doch Labour-Chef Jeremy Corbyn behandelt das Thema im Wahlkampf wie eine Nebensache.

Thema ist schnell vom Tisch

Etwa bei der Fragestunde der ­Regierungschefin diese Woche. Anstatt May zu ihrem Brexit-Kurs zu befragen, blieb Corbyn bei seinen Routinethemen: Er befragte die Premierministerin zu den beinahe stagnierenden Löhnen, sprach sie auf die Wohnungsnot an, auf Renten und die Engpässe beim nationalen Gesundheitsdienst NHS. Der Auftritt war keine Ausnahme. Auch bei seinen bisherigen Wahlkampfauftritten hat er den Brexit weitgehend links liegen lassen.

Beim Labour-Wahlkampfauftakt vergangene Woche versuchte er offenbar sogar den Eindruck zu erwecken, als sei der Brexit gar nicht so wichtig. «Theresa May wird darauf beharren, dass es bei dieser Wahl um den Brexit geht», sagte Corbyn. Mays Fokussierung auf den Brexit sei aber nichts anderes als ein «Egotrip». «Nur Labour konzentriert sich darauf, was für ein Land wir nach dem Brexit haben möchten», schloss Corbyn.

Das hat in Grossbritannien zu Stirnrunzeln geführt. Der Labour-Politiker und Brexit-Schattenminister Keir Starmer griff das Thema daher diese Woche auf und liess wissen, dass Labour sehr wohl eigene Vorstellungen zum Thema Brexit habe. Starmer sprach sich für eine verbindliche Abstimmung im Parlament am Ende der Brexit-Verhandlungen aus.

Seine Partei wünsche sich eine reformierte Mitgliedschaft im europäischen Binnenmarkt und in der Zollunion – May plant, beide zu verlassen – und ein massgeschneidertes Handelsabkommen, fügte Starmer hinzu. EU-Gesetze und Verordnungen, etwa Arbeitnehmerrechte, sollten geschützt werden und nicht – wie May es plant – in britisches Recht überführt und dann selektiv ausser Kraft gesetzt werden. Er warf May vor, sie handele in Sachen EU-Austritt «starrsinnig und rücksichtslos». Das war dann aber im Prinzip auch schon alles, was von Labour zum EU-Austritt zu hören war.

Eine schwierige Aufgabe

Zugegebenermassen ist Corbyn um seine Aufgabe nicht zu be­neiden. Denn mit jeder vorstellbaren Position zum Brexit, die er einnehmen könnte, würde er eine gewaltige Zahl an potenziellen Labour-Wählern vergraulen. Rund zwei Drittel der Labour-Wähler haben sich beim EU-Referendum im Juni für einen Verbleib in der EU ausgesprochen. In den meisten Labour-Wahlkreisen hat jedoch eine Mehrheit für den Brexit gestimmt. Vermutlich deswegen meidet Corbyn jetzt das Thema Brexit, so gut er kann.

