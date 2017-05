Deutschland droht Türkei mit Bundeswehr-Abzug

Der Streit um die deutschen Soldaten auf der türkischen Luftwaffenbasis Incirlik eskaliert erneut. Die Türkei verweigerte Bundestagsabgeordneten abermals den Besuch, die Bundesregierung erwägt nun den Abzug der Bundeswehr von dem Stützpunkt. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) kritisierte die Haltung der türkischen Regierung am Montag als «misslich», deutlicher wurden SPD und die Opposition.

«Die Bundeswehr ist eine Parlamentsarmee, und damit ist es absolut notwendig, dass Besuchsmöglichkeiten für unsere Abgeordneten bestehen», sagte Merkel in Berlin. Die Bundesregierung werde sich weiter um einen Besuch deutscher Abgeordneter bemühen, fasse gleichzeitig aber Alternativen ins Auge. Als wahrscheinlichster Ausweichstandort gilt Jordanien.

Kampf gegen Islamischer Staat

Deutschland beteiligt sich von Incirlik aus mit Aufklärungs-Tornados und Tankflugzeugen am Kampf gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS). Eine Delegation des Verteidigungsausschusses des Bundestages wollte eigentlich am Dienstag zu den Bundeswehrsoldaten reisen.

Nach Angaben des Auswärtigen Amtes hatte sich die Bundesregierung in den vergangenen Wochen auf allen Kanälen um eine Besuchserlaubnis bemüht. Aussenminister Sigmar Gabriel (SPD) persönlich habe das Thema am Rande einer internationalen Konferenz in London gegenüber dem türkischen Ministerpräsidenten Binali Yildirim angesprochen.

Besuch nicht möglich

Am Wochenende habe das Aussenministerium in Ankara dem deutschen Türkei-Botschafter Martin Erdmann dann mitgeteilt, dass der Besuch angesichts der gegenwärtigen Lage der deutsch-türkischen Beziehungen nicht möglich sei.

Hintergrund der Entscheidung ist offenbar, dass Deutschland zuletzt mehreren Offizieren der türkischen Armee Asyl gewährte. Die Offiziere fürchten in ihrer Heimat eine politische Verfolgung nach dem gescheiterten Militärputsch gegen Präsident Recep Tayyip Erdogan.

«Bundeswehr nicht in Incirlik bleiben»

Das Auswärtige Amt nannte die Haltung der Türkei «absolut inakzeptabel». Der Vorsitzende des Verteidigungs-Ausschusses, Wolfgang Hellmich (SPD), kündigte an, dass die Bundeswehr jetzt aus Incirlik abgezogen werde. «Die konkreten Vorbereitungen in Richtung einer Verlegung werden nun in Angriff genommen», sagte Hellmich der Nachrichtenagentur AFP. Auch SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann machte deutlich: «Unter diesen Voraussetzungen kann die Bundeswehr nicht in Incirlik bleiben.»

Die Opposition verlangte ebenfalls einen Abzug der deutschen Soldaten aus der Türkei. «Die Bundesregierung muss endlich aufhören, sich weiter von Erdogan vorführen zu lassen», erklärte die Grünen-Sicherheitspolitikerin Agnieszka Brugger. Der Linken-Politiker Alexander Neu rief die Bundesregierung auf, «ihren Kuschelkurs und das unterwürfige Gebaren gegenüber dem Despoten Erdogan» aufzugeben.

Alternativen zu Incirlik

Im vergangenen Jahr hatte Ankara bereits deutschen Abgeordneten aus Ärger über eine Resolution des Bundestags, in der die Massaker an den Armeniern im Osmanischen Reich als Völkermord eingestuft worden waren, den Zugang zu dem Stützpunkt in Incirlik verweigert. Der Streit konnte erst nach mehreren Monaten beigelegt werden.

Im November beschloss der Bundestag dann, das Mandat für die deutsche Beteiligung am Anti-IS-Kampf bis Ende 2017 zu verlängern. Die Bundesregierung versprach damals, dass sie Alternativen zu Incirlik prüfen werde. Laut Verteidigungsministerium wurden bereits Standorte in Zypern, Kuwait und Jordanien erkundet.

Aufklärungsflüge gehen weiter

Auf den Einsatzalltag der Bundeswehr hat die jüngste Eskalation des Incirlik-Streits zunächst keine Auswirkungen. «Die Aufklärungsflüge gehen erstmal weiter», hiess es aus dem Verteidigungsministerium. Ohnehin würde ein Umzug «einige Monate» in Anspruch nehmen. Die Bundesregierung hofft derweil noch auf ein Einlenken der Türkei und will auch die anderen Partnernationen der Anti-IS-Koalition in die Suche nach einer Lösung einbinden. (oli/AFP)