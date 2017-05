Deutschland-Türken sollen nicht abstimmen dürfen

Yücel kritisiert «Vorverurteilungen» durch Erdogan

Der in der Türkei inhaftierte deutsche Journalist fordert einen «fairen Prozess».

Der in der Türkei inhaftierte «Welt»-Korrespondent Deniz Yücel hat sich gegen «Vorverurteilungen» durch Präsident Recep Tayyip Erdogan zur Wehr gesetzt.



In Ländern wie Aserbaidschan oder Weissrussland möge es «natürlich erscheinen, dass die oberste Staatsführung persönlich eine inhaftierte Person öffentlich vorverurteilt und den zuständigen Staatsanwälten und Richtern quasi Anweisungen erteilt», schrieb Yücel in einem Artikel, den die «Welt» am Mittwochabend veröffentlichte.



Für die «zivilisierte Welt» sei ein solcher Vorgang aber «befremdlich». In dem Prozess sollten das geltende türkische Recht und die universellen Menschenrechte und Rechtsnormen berücksichtigt «und nicht mit Füssen getreten werden».



Yücel sitzt seit Februar in der Türkei wegen angeblicher Terrorunterstützung in Haft. Erdogan hat eine Auslieferung des deutsch-türkischen Journalisten in seiner Amtszeit ausgeschlossen. Er bezeichnete Yücel zudem wiederholt als deutschen Spion und Agenten der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK).