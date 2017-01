Die Nachricht eines Anschlages am Silvesterabend in Istanbul löst Bestürzung aus. Eine Neujahrsparty in einem beliebten Nachtclub Istanbuls hat in ein Massaker umgeschlagen, bei dem mindestens 39 Menschen erschossen und 69 verletzt wurden.

Das Jahr 2017 beginne mit einem Terroranschlag, twitterte Federica Mogherini, Aussenbeauftragte der EU. «Unsere Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen. Wir arbeiten weiter daran, solche Tragödien zu verhindern.»

2017 starts with an attack in #Istanbul. Our thoughts are with victims and their loved ones. We continue to work to prevent these tragedies — Federica Mogherini (@FedericaMog) 1. Januar 2017

Der österreichische Bundespräsident Alexander Van der Bellen sprach von einer «verabscheuenswerten Tat» und sprach Opfern und Angehörigen sein Beileid aus.

Eine verabscheuenswerte Tat. Mein Mitgefühl ist bei den Opfern und ihren Angehörigen. (vdb) #Reina #?stanbul — A. Van der Bellen (@vanderbellen) 1. Januar 2017

Auch das Weisse Haus gab via Twitter ein Statement ab. Es verurteilt den Anschlag auf das Schärfste: «Dass eine solch grausame Tat inmitten von unschuldigen Feiernden verübt werden konnte, unterstreicht die Brutalität der Täter.» Weiter bekräftigt das Weisse Haus die Unterstützung der USA an die Türkei, «unseren Nato-Verbündeten», im Kampf gegen den Terrorismus.

Statement on the terrorist attack in Istanbul, Turkey: pic.twitter.com/jTe2lMbA1c — The White House (@WhiteHouse) 1. Januar 2017

Nato-Generalsekretär zeigte sich erschüttert über einen «tragischen Start ins 2017» und sprach den Betroffenen sein Beileid aus. Stunden zuvor hatte er der Öffentlichkeit mit einem Foto von sich in Kochschürze und mit Truthahn noch Neujahrswünsche via Twitter geschickt.