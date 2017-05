«Er ist entlassen worden? Sie machen Witze!»

US-Präsident Donald Trump hat am Mittwoch den russischen Aussenminister Sergej Lawrow im Weissen Haus empfangen. Wichtigstes Gesprächsthema der beiden Politiker dürfte ein russischer Plan zur Stabilisierung von Syrien nach mehr als sechs Jahren Bürgerkrieg sein. Zuvor hatte Lawrow bereits seinen US-Kollegen Rex Tillerson in Washington getroffen.

Überschattet wurde der Besuch von innenpolitischen Turbulenzen in den USA: Trump hatte am Vortag völlig überraschend den FBI-Direktor James Comey gefeuert. Die US-Bundespolizei untersucht derzeit mutmassliche Kontakte zwischen Trump-Vertrauten und Russland sowie eine mögliche russische Einflussnahme auf die US-Präsidentenwahl.

Wusste Lawrow nichts von Comey-Entlassung?

Ein Video zur Pressekonferenz von Lawrow und dem US-Aussenminister Rex Tillerson wirft Fragen auf. Als eine Reporterin die Entlassung des FBI-Chefs anspricht, reagiert Lawrow äusserst überrascht: «Ist er entlassen worden?», fragt er zurück. «Sie machen Witze!» Hat Lawrow tatsächlich erst in den USA von dem Vorfall erfahren; oder wollte er die Reporterin auf den Arm nehmen?

FM Sergei Lavrov heckles reporters for asking him about Comey's firing. "Was he fired? You're kidding?" #ComeyFiring pic.twitter.com/KniyafMs2C