FC Barcelona macht Politik

«Aber Lionel Messi bleibt doch Spanier?» Der kleine Junge im blauroten Trikot mit Messis Nummer 10 auf dem Rücken ist verwirrt. In einem Terrassencafé in San Juan bei Alicante hört er der heftigen Diskussion der Erwachsenen darüber zu, dass Katalonien aus Spanien austreten will. Anlass ist die Ankündigung des FC Barcelona, sich für das Referendum über eine Unabhängigkeit Kataloniens von Spanien stark zu machen.

Gründe nicht genannt

Die Führung des Fussballklubs, in Spanien nur «Barça» genannt, hatte in einem knappen Communiqué mitgeteilt, dass sie dem «Pacte Nacional pel Referèndum» (PNR) beigetreten sei. In dieser Gruppe sammeln sich Parteien und Verbände, die aktiv für die Volksbefragung zur Unabhängigkeit wirken wollen.

Bisher 4000 katalanische Gruppen und Grüppchen, auch bekannte Einzelpersonen wie Ex-Barcelona- und Ex-Bayern-Trainer Pep Guardiola. Der hatte sogar auf einer Separatistenliste bei der Regionalwahl kandidiert – ganz hinten, denn in die Politik wollte er nicht wirklich.

Barças Mitteilung ist nur vier Zeilen lang. Gründe für die Entscheidung werden darin nicht genannt. Es ist nicht das erste Mal, dass sich der FC Barcelona politisch separatistisch äussert. Die Uefa hat den Klub schon mehrfach bestraft, weil die Estelada, die Fahne eines unabhängigen Kataloniens auch bei internationalen Spielen massenweise geschwenkt wurde.

Im vergangenen Jahr begrüsste ein riesiges Transparent mit der Aufschrift «Welcome to Catalonia» die Spieler von Celtic im Stadion Camp Nou von Barcelona. Etwa 30'000 Esteladas wurden geschwenkt, die Hymnen gingen in einem Pfeifkonzert und Buh-Rufen unter.

Separatisten uneins

Für den 19. Mai hat die PNR zu einer Veranstaltung im Kongresspalast von Barcelona aufgerufen, wo alle Unterstützer präsentiert werden sollen. Die Unterstützergruppe für das Referendum ist im Dezember 2016 vom katalanischen Ministerpräsidenten Carles Puigdemont gegründet worden.

Der Pakt führt alle separatistischen Gruppierungen zusammen, die zum Teil recht unterschiedliche Vorstellungen haben, wie die Loslösung von Spanien stattfinden und wie eine eigene Republik Katalonien aussehen soll.

Puigdemont und die separatistischen katalanischen Parteien PDeCAT, ERC und CUP sind der Überzeugung, dass ein solches Referendum durchaus legal sei. Die Verfassung Spaniens sieht etwas anders vor. Das Oberste Gericht hat der Regionalregierung Vorbereitungen für eine Unabhängigkeitsabstimmung untersagt.

Dennoch hat die jetzt eine Ausschreibung für den Ankauf von 8000 Wahlurnen für das im Herbst geplante Referendum veröffentlicht. Auch dagegen wird die Justiz vorgehen.

Puigdemont jedenfalls hat die Unterstützung durch den FC Barcelona begrüsst und auf Twitter eine Zeile aus der Barça-Hymne zitiert: «Die Demokratie macht uns zu Brüdern.»

Wo will Barça spielen?

Ganz ernst dürfte es den geschäftstüchtigen Barça-Managern mit der Unabhängigkeit ohnehin nicht sein. Der Schritt steigert im Augenblick die Popularität in Katalonien. Aber wo sollte der mehrfache spanische Fussballmeister spielen, wenn die Republik Katalonien ausgerufen wird? Nur im kleinen Land am Nordostzipfel Spaniens?

Und was macht der reiche Verein ohne die Millionen aus den Fernsehrechten für die spanische Erste Liga? Barça wäre bald pleite, könnte kein Millionensalär mehr zahlen. Megastars wie Lionel Messi würden dann wohl abwandern. Dann könnte der Argentinier doch «Spanier» werden, bei Real Madrid, Valencia oder Sevilla anheuern. Und der kleine Messi-Fan aus San Juan wäre beruhigt. (Bernerzeitung.ch/Newsnet)