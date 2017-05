FPÖ will Le Pens Fehler vermeiden

Rückenwind war das nicht, was am Sonntag aus Paris in Richtung Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ) wehte. Parteichef Heinz-Christian Strache zollte Marine Le Pen zwar «Respekt zum Achtungserfolg», aber Niederlage bleibt Niederlage.

Dabei könnte die FPÖ, die selber einmal so etwas wie die Triebfeder für rechtspopulistische Bewegungen in ganz Europa war, ­etwas Auftrieb von aussen gut brauchen. Der Grund: In Österreich riecht es nach Neuwahlen. In Umfragen liegt die FPÖ zwar noch immer auf Platz eins, der Abstand zu den Regierungsparteien SPÖ und ÖVP hat sich aber verringert, seit diese in der Sicherheits- und Asylpolitik selbst einen harten Kurs steuern.

Nörgler, keine Revoluzzer

Das Problem der FPÖ: Ein Versuch, die Sozial- und die Christdemokraten mit radikaleren Sprüchen zu übertrumpfen, könnte in die Hosen gehen. Denn die Österreicher sind zwar ein Volk der Nörgler, aber keine Revoluzzer. Es wird viel geschimpft auf die EU und den Euro, den man für einen «Teuro» hält, aber wirklich raus will nur eine kleine Minderheit. Trotzdem suchte Strache in der Vergangenheit die Nähe zu Le Pen, lud die Französin gern als Stargast zu sogenannten Patriotentreffen ein. Als Wahlverliererin hat die französische Rechtspopulistin aber für die FPÖ an Attraktivität verloren.

Mehr noch: Ihre Niederlage ist auch eine Warnung vor dem Risiko, das Rechtspopulisten eingehen, wenn sie ihr destruktives Politikverständnis allzu offen vor sich her tragen.

Le Pen ist zu aggressiv

Also zieht Strache den Schafspelz über: Dunkler Anzug, Krawatte, dazu eine betont seriös wirkende Brille – rein optisch ginge der FPÖ-Chef schon als Bundeskanzler durch. Das Hemdsärmelige hebt er sich fürs Bierzelt auf, wo die Hardcorefans nach wie vor auf deftige Sprüche abfahren. Aber ausserhalb dieses Paralleluniversums gibt Strache jetzt den Staatsmann, dem eine Marine Le Pen zu radikal ist.

Nun streicht er heraus, dass die FPÖ «in vielen Punkten nicht in Einklang» mit Le Pen sei. «Wir wollen ja nicht aus der EU austreten», beteuerte der Obmann genau jener Parlamentsfraktion, die schon einmal einen Antrag für eine Volksbefragung über den Austritt Österreichs aus der EU eingebracht hatte. Die Öxit-Initiative hat womöglich im vergangenen Dezember bereits FPÖ-Kandidat Norbert Hofer den Sieg im Präsidentschaftswahlkampf gekostet, weil er sich nicht mehr glaubwürdig davon distanzieren konnte. Wirtschaftspolitisch bemäkelt Strache die «fast sozialistischen Ansätze» Le Pens. Auch vom Stil der französischen Rechtspopulistin distanziert er sich: «Sie war in der Diskussion sehr aggressiv, was sicher auch nicht gut angekommen ist.»

Die Botschaft, die bei den österreichischen Wähler ankommen soll, ist die: Die FPÖ ist viel sanfter als die französische Rechtsextremistin. Ab sofort wird zum Frühstück Kreide gefressen, der Schafspelz ist die neue Uniform der Blauen. Für Strache ist das nicht ohne Risiko. Denn da gibt es einen, der den rechten Kuschelrocker viel besser draufhat als er selbst: Norbert Hofer.

Dieser ist nach seiner Niederlage gegen den Grünen Alexander van der Bellen keineswegs in der Versenkung verschwunden, sondern bringt sich mit seinen 46 Prozent, dem besten Ergebnis, das die FPÖ jemals bei einer Wahl erzielt hat, auch als Strache-Konkurrent für die Spitzenkandidatur bei der nächsten Nationalratswahl in Stellung.

Orientierung an der CSU

Straches vermeintlich neue Erkenntnis über die ungünstige Wirkung der Aggressivität à la Le Pen hatten andere in seiner Partei schon früher: So etwa der oberösterreichische FPÖ-Landeschef Manfred Haimbuchner, der sich schon vor der Wahl in Frankreich gegen ein zu nahes Verhältnis zum Front National ausgesprochen hatte. «Das schreckt viele ab», sagte Haimbuchner, der sich lieber an der bayerischen CSU als an der Alternative für Deutschland (AfD) orientieren möchte.

(Berner Zeitung)