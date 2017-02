Festung Europa: Verzweifelte hält auch Draht nicht auf

Einige Zeit war es trügerisch ruhig, nun steht die spanische Exklave Ceuta wieder mitten im Brennpunkt der europäischen Flüchtlings­politik. Am Wochenende forderten Demonstranten in Barcelona «Lasst die Flüchtlinge ins Land», am Montagmorgen stürmten mehrere Hundert afrikanische Migranten den Grenzzaun. Am Freitag zuvor waren es gemäss Schätzungen bereits rund 500 Flüchtende gewesen.

Die beiden spanischen Nordafrika-Ex­klaven Melilla und Ceuta galten bisher als Beispiel dafür, wie sich Europa gegenüber Flüchtlingen, die vor Armut, Krisen und Kriegen fliehen, erfolgreich ab­schottet: Kilometerlange Grenzwälle umgeben die beiden Städte, die von marokkanischem Territorium umgeben sind und in denen jeweils etwa 85'000 Menschen leben.

Die mehr als sechs Meter hohen Doppelstahlzäune, die auf der Oberkante noch mit Nato-Stacheldraht abgesichert sind, erinnern an jenen eisernen Vorhang, der früher die innerdeutsche Grenze markierte. Auch die grauenhaften Szenen von verzweifelten Menschen, die in Melilla oder Ceuta im Drahtverhau blutend hängen bleiben und aus den messerscharfen Dornen geschnitten werden müssen, fügen sich in dieses unschöne Bild.

Die Frage ist, ob diese blutigen Szenen mit Europas Verständnis von den Menschenrechten zu vereinbaren sind. Genauso muss sich Spanien vorwerfen lassen, an dieser «heissen Grenze» die internationale Flüchtlingskonvention nicht zu erfüllen, wenn direkt am Grenzzaun gefasste Flüchtlinge oftmals um­gehend wieder nach Marokko abge­schoben werden, ohne dass ihre Fluchtgründe geprüft werden.

Weit mehr als 100 Millionen Euro haben Spanien und die EU in den Ausbau der Grenzwälle in Ceuta und Melilla gesteckt. Die Sperranlagen wurden immer breiter und höher: Wachtürme, Scheinwerfer, Bewegungsmelder, Stolperdrähte, Infrarotkameras und spanische Grenzpolizisten wachen hier über Europas Grenzsicherheit. Zudem wird Marokkos Zusammenarbeit beim Grenzschutz mit Millionenhilfen aus der EU-Kasse belohnt.

Doch trotzdem erlebt Spanien immer wieder Massenanstürme auf seine Grenzzäune: Regelmässig versuchen, meist im Morgengrauen, Hunderte von afrikanischen Flüchtlingen die Abschottungswälle zu überwinden. Dies zeigt vor allem eines: Flüchtlinge, die in ihrer Verzweiflung nichts zu verlieren haben, lassen sich vermutlich weder durch das Mittelmeer noch durch Stacheldrahtzäune aufhalten. (Berner Zeitung)