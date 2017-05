Grosse Überraschung in Nordrhein-Westfalen

Sensation in Düsseldorf: Die CDU von Spitzenkandidat Armin Laschet hat Prognosen zufolge die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen klar gewonnen. Die Christdemokraten landeten mit 34,5 Prozent deutlich vor der SPD von Ministerpräsidentin Hannelore Kraft, die 30,5 Prozent erreichte, wie aus den Prognosen von ARD und ZDF hervorgeht. Die SPD schnitt damit so schlecht ab wie niemals zuvor in Nordrhein-Westfalen – das bislang schlechteste Ergebnis waren 32,0 Prozent im Jahr 1947.

Kraft hat nach der Wahlschlappe bereits Konsequenzen gezogen: Sie tritt von allen SPD-Parteiämtern zurück. «Ich übernehme persönlich die Verantwortung», sagte die bisherige Ministerpräsidentin in Düsseldorf.

SPD-Vize Ralf Stegner hat das Wahlergebnis als «wirklich herbe Niederlage» bezeichnet. «Es ist ein ganz, ganz schwarzer Tag für die SPD, nicht nur in Nordrhein-Westfalen», sagte Stegner nach Bekanntgabe der ersten Prognose. Die SPD habe «einen Haken bekommen, aber sie steht noch». Aufgeben komme für die Sozialdemokraten nicht in Frage, betonte Stegner.

Zwölf Prozent für Lindner

Die FDP von Spitzenkandidat Christian Lindner kam demnach auf zwölf Prozent. Die Grünen um Schulministerin Sylvia Löhrmann brachen auf sechs Prozent ein, während die AfD mit siebeneinhalb Prozent in den 13. Landtag einziehen dürfte, die Linke mit fünf Prozent um den Einzug zittern muss und die Piraten mit rund einem Prozent ausscheiden.

Den Prognosen zufolge erhält die CDU im neuen Landtag 66 Sitze, während auf die SPD 58 Mandate entfallen. Die FDP schickt demnach 23 Parlamentarier in den neuen Landtag, für die Grünen ziehen elf Abgeordnete ein. Auf die AfD entfallen 14 Mandate, aus Linke möglicherweise neun. Rund 13,1 Millionen Bürger waren in Nordrhein-Westfalen zur Wahl des neuen Landtags aufgerufen.

Die seit 2010 regierende Koalition aus Krafts SPD und den Grünen verliert damit in Düsseldorf ihre Mehrheit. Bei einem Einzug der Linken in den Landtag ist voraussichtlich nur eine grosse Koalition möglich. Die FDP schloss bereits eine Dreierkoalitionen mit den Grünen unter SPD-Führung aus, die Grünen umgekehrt ein solches Bündnis unter CDU-Regie. Kraft schloss ihrerseits Rot-Rot-Grün aus.

Update folgt... (woz/SDA)