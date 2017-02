«Ich habe ja auch nichts gewusst»

«Abhören unter Freunden, das geht gar nicht» – mit diesem Satz reagierte Angela Merkel im Oktober 2013 auf die Enthüllung, dass der US-Geheimdienst NSA auch ihr Mobiltelefon ins Visier genommen hatte. Im NSA-Untersuchungsausschuss betonte die Kanzlerin am Donnerstag, ihre Aussage habe weiter Gültigkeit. Sie «habe ja auch nichts gewusst, wissen können», was in dem Bereich in Deutschland gemacht worden sei. Von der Verwicklung des Bundesnachrichtendienstes (BND) in die Spähaffäre will sie erst spät erfahren haben.

Rund sieben Stunden beantwortete Merkel im orangefarbenen Blazer Frage um Frage. Vor allem bei zwei Themen bohrten die Abgeordneten immer wieder nach: Wann wusste die Kanzlerin von der Mitwirkung des BND an Spähaktionen gegen befreundete Staaten? Und wurde die Öffentlichkeit möglicherweise über die Chancen für ein No-Spy-Abkommen mit den USA getäuscht?

Das Bemühen um «die richtige Balance»

Seit den ersten Enthüllungen über die weitreichende Überwachung von Telefon- und Internetdaten durch die NSA sei es für sie immer darum gegangen, den Schutz der Privatsphäre und den Schutz vor Terror «in die richtige Balance» zu bringen, erklärte Merkel. Dabei habe ihr viel zitierter Satz zum Abhören unter Freunden «meine Überzeugung wiedergegeben».

Dass der BND es damit nicht so genau nahm, wusste Merkel nach eigenen Angaben erst seit März 2015. Damals sei auf der Leitungsebene im Kanzleramt die umfangreiche Zusammenarbeit von NSA und BND beim Ausspähen von Verbündeten bekannt geworden. Später erfuhr die Kanzlerin, dass der deutsche Auslandsgeheimdienst auch auf eigene Faust Telefon- und Internetkommunikation in befreundeten Staaten ausspionierte.

Defizite im Kanzleramt?

Die Kanzlerin beklagte in ihrer Zeugenaussage «organisatorische und technische Defizite» im Kanzleramt und beim BND. Eine politische Verantwortung könne sie aber nicht erkennen. «Ich bin davon ausgegangen, dass die notwendigen Aufklärungen auf der Fachebene laufen», sagte sie. Der BND ist dem Kanzleramt unterstellt.

Nach Einschätzung des SPD-Obmanns im Untersuchungsausschuss, Christian Flisek, konnte Merkel «glaubhaft versichern», dass sie nicht gewusst habe, dass «Ausspähen unter Freunden» im BND zum Alltag gehört habe. Die Kanzlerin habe bei Geheimdienstfragen allerdings einen «Schutzwall» an Mitarbeitern um sich gebaut, der dafür sorgen solle, dass bestimmte Informationen sie nicht erreichten. Die Linken-Abgeordnete Martina Renner beklagte, dass Merkel die Verantwortung von sich weise und «alle Fehler den kleinen Sachbearbeitern» anlaste.

Politische Einigung sei nicht möglich gewesen

Zweifel gab es auch an der offiziellen Darstellung zu einem gegenseitigen Spionageverzicht, den die US-Seite angeblich angeboten hatte. Der Grünen-Politiker Konstantin von Notz kritisierte, dass die Bundesregierung die Öffentlichkeit im Sommer 2013 «ganz offensichtlich» falsch über die Möglichkeit eines No-Spy-Abkommens informiert habe. Entgegen der Äusserungen des damaligen Kanzleramtsministers Ronald Pofalla (CDU) sei unter anderem durch den E-Mail-Verkehr mit der US-Regierung schon früh klar gewesen, dass eine derartige Vereinbarung nicht kommen werde.

Die Sache mit Snowden

Merkel sagte dagegen, sie habe «nicht den geringsten Zweifel» gehabt, «dass von deutscher Seite entschieden daran gearbeitet wurde». Eine politische Einigung mit der US-Regierung sei am Ende aber nicht möglich gewesen. So habe Washington nicht zusichern wollen, dass sich die US-Geheimdienste in Deutschland an deutsches Rechte halten müssen.

Vor allem die Grünen-Vertreter im Ausschuss wollten von Merkel wissen, warum Deutschland dem früheren US-Geheimdienstmitarbeiter Edward Snowden kein Asyl gewähre. Snowden hatte die geheimen NSA-Dokumente Journalisten zugespielt. Eine Prüfung durch das Auswärtige Amt und das Justizministerium habe ergeben, dass die Voraussetzungen für Asyl nicht vorlägen, verteidigte Merkel die Entscheidung. Notz kritisierte, die Bundesregierung gebe beim Umgang mit Snowden ein «erbärmliches Bild» ab.

Mit Merkels Aussage beendete der Untersuchungsausschuss seine Beweisaufnahme nach knapp dreijähriger Ermittlungstätigkeit. Nun müssen sich die Abgeordneten an den Abschlussbericht setzen – offene Fragen haben sie weiter. (fal/afp)