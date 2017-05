Kampf um die Arbeiter

Labour-Chef Jeremy Corbyn hat am Dienstag das Wahlprogramm seiner Partei vorgestellt. Er präsentierte es bei einer Veranstaltung an der Universität Bradford. Wie zu erwarten war, markiert es einen parteipolitischen Linksruck. «Radikal und verantwortungsbewusst» sei es, sagte Corbyn. Das Motto: «Für die vielen, nicht die wenigen.»

Die 5 Prozent der Briten mit dem höchsten Einkommen sollen stärker zur Kasse gebeten werden. Labour schlägt eine Einkommenssteuer in Höhe von 45 Prozent für Menschen vor, die mehr als 80 000 Pfund (103 000 Franken) im Jahr verdienen.

Bei mehr als 123 000 Pfund soll die Steuerrate auf 50 Prozent steigen. Die Unternehmenssteuer soll auf 26 Prozent steigen. Firmen, die ihren Managern «überzogene» Gehälter zahlen, sollen ebenfalls zahlen: 2,5 Prozent auf Gehälter über 330 000 Pfund und 5 Prozent auf solche über 500 000 Pfund. Die Gewerkschaften sollen gestärkt werden.

Geld für Sozialprogramme

Die rund 50 Milliarden Pfund, die so zusätzlich in die Staatskasse fliessen sollen, möchte Labour nach unten verteilen: Studiengebühren sollen abgeschafft werden, zusätzliche Gelder sollen in Kinderbetreuung, ins Gesundheitswesen und in sozialstaatliche Programme fliessen. Kurzum: Es wäre eine 180-Grad-Wende vom Sparkurs der regierenden Tories. Um das alles zu finanzieren, sollten die «Besserverdiener und Konzerne nur ein bisschen mehr bezahlen», sagte Corbyn.

«Es handelt sich um die grösste Ausweitung von Arbeitnehmerrechten, die eine konservative Regierung je in die Wege geleitet hat.»

Theresa May

Einige der vorgeschlagenen Massnahmen sind nach Umfragen bei den Briten enorm beliebt: Labour schlägt die Wiederverstaatlichung des Schienenverkehrs, der Post und der Wasser- und Energieversorger vor. Beim Reizthema Einwanderung möchte Corbyn ausländische Studenten zukünftig aus der Statistik nehmen. Theresa May beharrt darauf, diese auch weiterhin als Einwanderer zu zählen. Des Weiteren soll es «gerechte» Visaregelungen für die Zeit nach dem Brexit geben. Labour bekennt sich zum Ausgang des EU-Referendums: Der freie Zuzug von EU-Bürgern soll nach dem Brexit auch laut dem Labour-Wahlprogramm enden.

May verärgert Labour

Auch die regierenden Tories konzentrieren sich auf Arbeiter und Geringverdiener. Premierministerin Theresa May präsentierte einen 11-Punkte-Plan. Unter anderem heisst es in dem Wahlprogramm: Arbeiter sollen nach dem Brexit dieselben Rechte geniessen wie bisher. Der Mindestlohn soll weiter im selben Masse wie die Gehälter steigen. May kündigte zudem Arbeitnehmervertretungen in Unternehmensvorständen an.

«Bei den Vorschlägen handelt es sich um die grösste Ausweitung von Arbeitnehmerrechten, die je eine konservative Regierung in die Wege geleitet hat», sagte sie. Andrew Gwynne, Leiter der Labour-Kampagne, sagte, May wolle Arbeiter mit ihrem Parteiprogramm für dumm verkaufen. Vor wenigen Wochen lag Labour noch scheinbar hoffnungslos hinter den Tories. In zwei neuen Umfragen liegt Labour gut drei Wochen vor der Parlamentswahl am 8. Juni aber bereits bei 32 Prozent, die Tories bei rund 47 Prozent. (Berner Zeitung)