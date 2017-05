Kurz drängt auf Neuwahlen

Eigentlich wäre Aussenminister Sebastian Kurz gern eine Art österreichischer Emmanuel Macron gewesen, auch wenn ihn politisch wenig mit dem künftigen französischen Präsidenten verbindet. Wenige Tage nach Macrons Triumph steht der 30-jährige Blitzkarrierist nun selbst im Epizentrum eines politischen Erdbebens, das er freilich nur indirekt mitausgelöst hat: Weil manche ÖVP-Politiker die Ankunft des jungen Messias an der Parteispitze immer unverblümter herbeisehnten und weil in der Grossen Koalition eh der Wurm drin ist, warf ÖVP-Chef und Vizekanzler Reinhold Mitterlehner entnervt das Handtuch.

Kein Ohr für Kerns Angebot

Gestern trat Kurz nach zwei Tagen des Schweigens vor die Mi­krofone, um eine Erklärung ab­zugeben, aber keine Fragen zu­zulassen. Und danach war klar: Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) wird am Mittwoch nach einem Jahr im Amt nichts zu ­feiern haben. Denn sein Angebot einer «Reformpartnerschaft», das er nach Mitterlehners Abgang der ÖVP unterbreitet hatte, weist Kurz zurück. Er nannte vielmehr vorgezogene Neuwahlen als eine Bedingung für seinen Wechsel an die Spitze der ÖVP.

Wie erwartet ist die ÖVP nur zu gern bereit, diesen Wunsch zu erfüllen. Die Abneigung der Christdemokraten für den Koalitionspartner ist derart ausgeprägt, dass ein Ende der Grossen Koalition ohnehin nur noch eine Frage der Zeit war. Deshalb stellten sich die ÖVP-Granden geschlossen hinter die Neuwahlforderung ihrer Zukunftshoffnung. Die Frage, ob er auch den Parteivorsitz übernehmen werde, liess der Jungspund noch offen. Über das optimale Szenario herrscht bei der ÖVP aber Einigkeit: Der Parteivorstand wird ihn am Sonntagabend für diese Position vor­geschlagen, und Kurz wird es ­machen.

Bis dahin wird hinter den Kulissen heftig gerungen werden. Denn Kurz will aus der ÖVP doch so etwas wie seine Bewegung machen, in der er Ton und Richtung vorgibt. Nur mit «klarer inhaltlicher Kompetenz und Personalhoheit» stehe er zur Verfügung, sagte er. Eine moderne politische Kraft müsse «die besten Köpfe zulassen, ganz gleich, ob sie ein Parteibuch haben oder nicht, und auch egal, aus welchem Bundesland sie kommen». Und: Wie es mit der ÖVP weitergehe, «liegt vor allem daran, ob meine Vorstellungen mitgetragen werden oder nicht». Die kopflose ÖVP hat keine andere Wahl als Kurz, dessen Popularitätswerte auch zu verlockend sind.

Kanzler gibt sich kämpferisch

Kern hat zwar das Kapitel Grosse Koalition inzwischen auch abgeschlossen, gegen vorzeitige Neuwahlen vor dem regulären Ende der Legislaturperiode im Herbst 2018 bäumt sich der SPÖ-Chef aber auf. Kern sieht zwar auch «das Ende für eine rot-schwarze Zusammenarbeit für sehr lange Zeit», will aber weitermachen, wie er gestern sagte: «Wir wollen keine Neuwahlen, wir werden weiter versuchen, im Parlament sachpolitische Lösungen zu erzielen – falls nötig auch mit wechselnden Mehrheiten.» Im Raum steht also eine SPÖ-Minderheitsregierung ohne ÖVP.

An Neuwahlen Ende September oder Anfang Oktober führt aber in Wahrheit kein Weg mehr vorbei. Dann wird sich auch ­herausstellen, wie gut die Karten von Kurz wirklich sind. Die Ausgangslage jedenfalls ist nicht die beste: In Umfragen liegt die ÖVP klar hinter SPÖ und FPÖ auf dem dritten Platz. Aber nach dem Wochenende dürften die Karten schon neu gemischt werden. (Berner Zeitung)