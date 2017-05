Manuel Valls ist der erste Überläufer

Er spricht von «Engagement», aber das Echo antwortet «Verrat». Manuel Valls erklärte am Dienstag im Radio, er wolle sich bei den Parlamentswahlen im Juni für den neuen Präsidenten Emmanuel Macron engagieren und sich für seine Partei «République en Marche» um einen Sitz in der Nationalversammlung bewerben. Er rief alle «Fortschrittlichen» auf, es ihm gleichzutun.

Über die Konsequenzen für seine Partei ist sich der langjährige Ex-Regierungschef im Klaren: «Diese Sozialistische Partei ist tot. Sie liegt hinter uns und muss überwunden werden.»

Die Vertreter des Parti Socialiste (PS) forderte Valls auf, sich «viel klarer» hinter den gewählten Präsidenten zu stellen. Damit treibt der Vertreter des rechten PS-Flügels einen Keil in die Partei. Ihr Politbüro versuchte, eine einheitliche Haltung zu Macron und En Marche festzulegen. Zwischen einem Koalitionsgebot an den neuen Präsidenten und einer betont linken Opposition finden sich in der orientierungslosen Partei alle möglichen Meinungen.

Wie «Brutus und Judas»

Valls steht seit Wochen unter Beschuss des linken Parteiflügels, da er sich im Wahlkampf entgegen seiner schriftlichen Verpflichtung nicht für den offiziellen PS-Kandidaten eingesetzt hatte. Sein Wahlaufruf für Macron wird ihm bis heute als Verrat ausgelegt.

Hamon-Sprecher Alexis Bachelay fragte auf Twitter, ob wie Valls «auch Brutus und Judas» in das Präsidentenlager überlaufen würden. Hamon hatte im ersten Präsidentenwahlgang nur 6,4 Prozent der Stimmen erzielt und der einst stolzen Partei von François Mitterrand eine der schlimmsten Wahlschlappen überhaupt eingebrockt.

Der Streit zwischen dem Valls-Lager und «Frondeuren» wie ­Hamon geht auf den stark aufgeheizten Konflikt um die Arbeitsmarktreform von Valls und Präsident François Hollande zurück. Diese Reform spaltete die ganze französische Linke. Der Riss mitten durch den PS wird sich kaum mehr kitten lassen: Denn nun plant auch Macron eine Reform des Arbeitsrechts, die sogar noch weiter geht. «Frondeure» und Anhänger des Linken Jean-Luc Mélenchon organisierten am Montag mit militanten Gewerkschaftern bereits eine erste Protestkundgebung dagegen.

Zwischen den Fronten versucht ­PS-Sekretär Jean-Christophe Cambadélis verzweifelt zu vermitteln: Er spricht sich zwar nicht direkt gegen die Reform aus, aber gegen Macrons Absicht, per Dekret und ohne Parlamentsabstimmung vorzugehen. Bedeutend klarer meinte Cambadélis hingegen, dass Valls nicht im PS bleiben könne, wenn er sich auf Macrons Seite schlage.

Bei den konservativen Republikanern rumort es ebenfalls beträchtlich. So zeigte sich Ex-Präsidentschaftskandidat Bruno Le Maire bereit, «mit Macron zu arbeiten». Um einen Massenexodus zu verhindern, droht die Partei allen Kandidaten, die für Macron zur Parlamentswahl antreten, mit dem Rauswurf. Vorläufig leiden die Republikaner indes noch weniger unter der Sogwirkung von Macrons Partei als der Parti Socialiste. Dieser droht effektiv zwischen den beiden M – Macron und Mélenchon – aufgerieben zu werden.

Abflug mit Bauchlandung?

Valls hätte sich allerdings selbst einen freundlicheren Empfang in Macrons neu gegründeter Partei «République en marche» vorstellen können. Mehrere Sprecher erklärten, sie wüssten nichts von einer Bewerbung von Valls für einen Parlamentssitz. Falls er im Juni für das Macron-Lager antreten wolle, müsse er zuerst seine Kandidatur in einem der 577 Wahlkreise hinterlegen.

Die Eingabefrist dafür läuft aber heute Mittwoch ab; einen Tag später will Macron alle seine Kandidaten vorstellen.

Sollte Valls nicht darunter sein, endet sein fliegender Parteiwechsel mit einer Bauchlandung. In der für tot erklärten Stammpartei ist er keinesfalls mehr willkommen. (Berner Zeitung)