Marine Le Pen verliert ein Zugpferd

Sie ist erst 27 Jahre alt, vertritt die dritte Generation der Le-Pen-Dynastie und galt als Zukunftshoffnung der Rechtspopulisten in Frankreich. Doch jetzt tritt Marion Maréchal-Le Pen ab. In einem Interview mit der südfranzösischen Zeitung «Vaucluse ­Matin» sagte sie, sie wolle sich «für einige Zeit» aus dem politischen Leben zurückziehen, um mehr Zeit für ihre zweijährige Tochter zu haben. Auch wolle sie in der Privatwirtschaft einen Job suchen. Bei den Parlamentswahlen im Juni werde sie nicht mehr kandidieren.

Maréchal-Le Pen ist seit fünf Jahren eine der beiden Abgeordnete des Front National (FN) in der Nationalversammlung. Zudem sitzt sie im Regionalrat an der Côte d’Azur.

Konflikt mit dem Vizechef

Die Ankündigung der Enkelin von Parteigründer Jean-Marie Le Pen stellte keine Überraschung mehr dar, da sie seit einiger Zeit offen mit dem Gedanken gespielt hatte, ihre politischen Mandate niederzulegen. Nach ihrer Scheidung schob sie stets familiäre Gründe vor, doch niemand zweifelt, dass es vor allem die Differenzen mit der Parteiführung sind, die sie zu dem Schritt bewogen haben.

Marion Maréchal vertrat innerhalb der Partei eine wirtschaftsliberale Position und stand den Kirchentraditionalisten nahe. Auch plädierte sie für Kontakte zum rechtskonservativen Flügel der Republikaner, um die Isolierung ihrer Partei aufzubrechen. Damit geriet sie in scharfen Konflikt zum FN-Vizepräsidenten Florian Philippot, der aus dem linksrepublikanischen Milieu stammt.

Der homosexuelle Chefstratege des FN verkörpert einen sozialistischen Wirtschaftskurs und eine offene Familienpolitik – das ziemliche Gegenteil von Marion Maréchals reaktionären Ansichten.

Philippot inspirierte auch den Europakurs von Marine Le Pen im Präsidentschaftswahlkampf und wurde dafür parteiintern hart kritisiert: Die zunehmend unklar formulierte Forderung nach einem EU-Austritt Frankreichs dürfte die Kandidatin zuletzt um viele Stimmen gebracht haben. Maréchal-Le Pen gelang es nach der Wahl nicht, Philippot in die Minderheit zu versetzen. Bei der Parteisitzung erhielt er das Vertrauen ausgesprochen. Maréchal-Le Pen zog die Konsequenzen und trat zurück.

Grund zur Sorge

Parteichefin Marine Le Pen sagte, sie bedaure Marions Entscheid zutiefst. Sie versuchte, ihm die politische Tragweite zu nehmen, indem sie anfügte, «als Mutter» habe sie volles Verständnis dafür. Als Parteichefin hat sie aber Grund zur Sorge: Marion Maréchal war an der Basis sehr populär und hatte die besten Chancen, im Provence-Departement Vaucluse eines der seltenen FN-Mandate in der Nationalversammlung zu erringen.

Auch ihr Grossvater, der politisch ähnlich denkt wie sie, bedauerte den Abgang seiner Enkelin und sagte der Partei «furchtbare Konsequenzen» voraus. Falls die FN-Chefin nach ihrem Misserfolg bei den Präsidentschaftswahlen auch bei den Parlamentswahlen eine Schlappe erleidet, dürfte der schwelende Kurstreit im FN offen ausbrechen.

Marine Le Pen könnte gezwungen sein, Vordenker Philippot fallen zu lassen. Sollte damit auch ein Kurswechsel in der Wirtschafts- und Europapolitik verbunden sein, würde Marion Maréchal-Len Pen wohl zurückkehren. Denn sie will den politischen Kampf «nicht endgültig» aufgeben. (Berner Zeitung)