«Massiver Hackerangriff» auf Macron soll Zweifel säen

Das Wahlkampfteam des französischen Präsidentschaftskandidaten Emmanuel Macron ist Ziel eines Hackerangriffs geworden. Online wurden gemäss der Nachrichtenagentur Reuters ungefähr neun Gigabyte an internen Dokumenten veröffentlicht. Die Daten wurden von einem Benutzer namens «EMLEAKS» auf der Website Pastebin veröffentlicht.

Es ist von einem «massiven, koordinierten Hackerangriff» die Rede. E-Mails, Verträge und Dokumente mit finanziellen Informationen seien in den sozialen Medien verbreitet und mit gefälschten Unterlagen vermischt worden, teilten die Kampagnenhelfer am späten Freitagabend in einer Erklärung mit. Wer auch immer hinter dem Hackerangriff stehe, habe «Zweifel und Desinformation säen» wollen. Ziel der Attacke sei es gewesen, Macron zu diskreditieren.

Die im Netz verbreiteten Dokumente seien vor einigen Wochen bei Attacken auf persönliche und berufliche Mailboxen mehrerer Parteifunktionäre erbeutet worden, erklärte «En Marche!»

Die Publikation geschehe ausgerechnet in den letzten Stunden des Wahlkampfs vor der zweiten Runde der Präsidentschaftswahl. Es handele sich um eine Aktion der «demokratischen Destabilisierung», wie man es schon beim jüngsten Präsidentschaftswahlkampf in den USA gesehen habe.

Wahlkommission mahnt Medien

Die staatliche Kontrollinstanz zur Überwachung des französischen Präsidentschaftswahlkampfs hat Medien davor gewarnt, Inhalte von gehackten Dokumenten der politischen Gruppierung von Emmanuel Macron zu veröffentlichen.

Die Verbreitung falscher Nachrichten könne strafrechtlich geahndet werden, teilte die Nationale Kommission zur Kontrolle des Wahlkampfs (CNCCEP) am frühen Samstagmorgen auf ihrer Internetseite mit.

Die Kommission erklärte, dass sie am Freitag von Macrons «En Marche!»-Bewegung über den Hackerangriff informiert worden sei. Ein Teil der Informationen bestehe wahrscheinlich aus Fälschungen.

Anzeige erstattet

Macron geht am Sonntag als Favorit in die Stichwahl gegen die rechtsextreme Marine Le Pen. Bereits Mitte der Woche hatte es in sozialen Netzwerken Gerüchte gegeben, dass Macron ein Konto in einem Steuerparadies habe.

Macrons Gegnerin Marine Le Pen nahm die Vorwürfe kurz im einzigen TV-Duell vor der Wahl auf. «En Marche!» klagte in diesem Fall, die Staatsanwaltschaft nahm Vorermittlungen auf. (mch/sda)