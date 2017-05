«Massiver, koordinierter Hackerangriff» auf Macrons Wahlkampfzentrale

Das Wahlkampfteam des französischen Präsidentschaftskandidaten Emmanuel Macron ist offenbar Ziel eines Hackerangriffs geworden. Online wurden gemäss der Nachrichtenagentur Reuters ungefähr neun Gigabyte an internen Dokumenten veröffentlicht. Die Daten wurden von einem Benutzer namens «EMLEAKS» auf der Website Pastebin veröffentlicht.

Das Wahlkampfteam selbst spricht von einem «massiven, koordinierten Hackerangriff». E-Mails und Dokumente mit finanziellen Informationen seien in den sozialen Medien verbreitet und mit gefälschten Unterlagen vermischt worden, teilten die Kampagnenhelfer am späten Freitagabend in einer Erklärung mit. Wer auch immer hinter dem Hackerangriff stehe, habe «Zweifel und Desinformation säen» wollen.

Brisanter Zeitpunkt

Macrons Team verglich den Angriff auf die gehackten E-Mails der US-amerikanischen Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton. Die Stichrunde der Präsidentschaftswahl am Sonntag habe destabilisiert werden sollen.

Macron geht am Sonntag als Favorit in die Stichwahl gegen die Rechtspopulistin Marine Le Pen.

(mch/sda)