«Mein Veto zur Türkei bleibt»

Donald Trumps Wahlsieg wurde als Weckruf für Europa kommentiert. Haben Sie das Gefühl, dass dieser gehört worden ist?

Sebastian Kurz: Es hat keine Wahl von Donald Trump gebraucht, um zu wissen, dass sich in der Europäischen Union vieles ändern muss. Es braucht einen Systemwechsel hin zu mehr Subsidiarität. Europa muss sich fokussieren auf die zentralen Fragen, wo es Zusammenarbeit braucht, wie Aussen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik oder auch in der Währungspolitik. Und in anderen Fragen braucht es weniger Europa, da müssen Nationalstaaten und Regionen selbst entscheiden können. Eine Europäische Union muss es schaffen, in grossen Fragen wie Schutz der Aussengrenzen gemeinsam etwas zustande zu bringen, aber wir brauchen Europa nicht, um neue Speisekarten­vorschriften und Allergenverordnungen zu machen.

Der britische Ex-Premier Tony Blair gründet eine Bewegung, die den Brexit doch noch verhindern soll. Erhoffen Sie einen Erfolg?

Ich halte das für sehr unrealistisch. Ich finde es sehr schade, dass Grossbritannien die EU verlassen wird. Es ist ein Land, das oftmals sehr gute Ideen in die Union hineingetragen hat. Aber der Brexit ist beschlossen und wird meiner Meinung nach auch stattfinden.

Die EU-27 hat sich auf eine eher harte Linie gegenüber den Briten geeinigt. Wie lange hält diese Einigkeit?

Man hat sich auf Leitlinien geeinigt, was ich für gut halte. Denn es kann nur gelingen, ein Ergebnis zu erzielen, wenn man als EU-27 geschlossen auftritt. Ich hielte es aber für falsch, wenn man Grossbritannien für den Austritt bestrafen möchte. Denn am Ende des Tages bleiben wir Nachbarn. Wirtschaftlich braucht es die Zusammenarbeit auch dringend. Insofern hoffe ich sehr, dass es uns gelingt, ein Ergebnis zu erzielen, das klar bedeutet: Es ist nicht attraktiver, ausserhalb der Union zu sein als innerhalb. Also kein Rosinenpicken. Aber es kann auch nicht so sein, dass wir uns selbst schaden, weil wir besonders hart in den Verhandlungen sein wollen.

Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat sich in Italien gegen eine Sperre der Mittelmeerroute ausgesprochen. War das mit Ihnen abgesprochen?

Meine Linie ist klar: Wir müssen sämtliche illegalen Migrationsrouten nach Europa stoppen. Wir haben erfolgreich die Westbalkanroute geschlossen, jetzt geht es darum, die Mittelmeerroute zu schliessen. Es kommen jedes Jahr mehr über diese Route nach Europa, und was noch schlimmer ist: Jedes Jahr ertrinken mehr. Das ist ja nicht etwas Verfolgenswertes. Was wir brauchen, ist mehr Hilfe vor Ort und die klare Politik, die sagt: Wer sich illegal auf den Weg macht, wird nach der Rettung im Mittelmeer versorgt und zurückgestellt.

Ihr Vorschlag, in Nordafrika Anlaufstellen für Flüchtlinge zu errichten, ist mittlerweile zwei Jahre alt. Es schaut aber nicht nach einer baldigen Umsetzung aus.

Aber viele ändern schrittweise ihre Meinung. Es war meine Idee, dass wir von Spanien und Australien lernen. Anfangs gab es massive Kritik. Mittlerweile hat sich das Blatt gewendet. Sogar Bundeskanzler Christian Kern und auch die SPÖ unterstützen diese Linie, auch auf europäischer Ebene gibt es immer mehr Zuspruch. Dieser Weg wird sich durchsetzen, und ich kämpfe dafür, dass es nicht mehr so lange dauert.

Die EU ist offenbar nicht bereit, die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei zu beenden. Woran liegt es, dass Sie sich mit Ihrer Forderung nicht durchsetzen?

Ich werde mich durchsetzen genauso wie in der Flüchtlingsfrage. Die Tonalität bei der letzten Sitzung der EU-Aussenminister war ja schon eine ganz andere. Mehr und mehr Staaten in Europa werden einsehen, dass die Türkei sich immer weiter weg von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten bewegt und somit auch immer weiter weg von Europa.

Und wann wird es so weit sein?

Ich habe einmal schon mein Veto eingelegt bei einer Abstimmung zur Türkei. Und solange ich mit am Tisch sitze, werde ich sicherlich der Eröffnung neuer Verhandlungskapitel mit der Türkei nicht zustimmen.

