«Merkel muss sich zwischen Türkei und Putschisten entscheiden»

Bei einem Einsatz gegen die Börse in Istanbul sind 57 Menschen festgenommen worden. Auch der Online-Chef der Zeitung «Cumhuriyet» ist in Haft. Mehr...

Wegen eines Transparents einer Türkei-Demo in Bern musste der Schweiz-Botschafter in Ankara antraben. In der Schweiz kommen die Organisatoren ungeschoren davon. Mehr...