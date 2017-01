NPD: Verfassungsfeindlich und doch erlaubt

Die NPD geniesst weiter das Parteienprivileg in Deutschland. Das Bundesverfassungsgericht lehnte am Dienstag ein Verbot der rechtsextremen Partei ab. Die NPD sei zu schwach, um ihre verfassungsfeindlichen Ziele durchzusetzen, argumentierten die Richter.

Zu viele V-Leute

Damit scheiterte der zweite Anlauf, die 1964 gegründete Partei verbieten zu lassen. Im Jahr 2003 zogen Bundesregierung, Bundestag und Bundesrat gemeinsam nach Karlsruhe. Es kam nicht einmal zur mündlichen Verhandlung. Weil die Führungsebene der Partei mit V-Leuten des Verfassungsschutzes durchsetzt waren und ein Teil des Beweismaterials darauf fusste, verwarf das Gericht den Verbotsantrag.

Die Spitzel wurden abgezogen, 2013 reichte der Bundesrat einen neuen Antrag ein. Bundesregierung und Bundestag hielten sich zurück, aus Skepsis über die Erfolgsaussichten.

Zehn Monate Prüfung

Dieses Mal nahm sich das Gericht viel Zeit. Seit der mündlichen Verhandlung sind zehn Monate vergangen. Zwei Stunden lang begründete Verfassungsgerichtspräsident Andreas Vosskuhle das Urteil. Die NPD verfolge verfassungsfeindliche Ziele, sei dem Nationalsozialismus wesensverwandt und strebe planvoll danach, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu beseitigen. Es fehle jedoch an «konkreten Anhaltspunkten von Gewicht», die eine Durchsetzung der Ziele möglich erscheinen lassen. Mit anderen Worten: Die NPD ist zu unbedeutend, um die deutsche Demokratie ernsthaft zu gefährden.

Hohe Hürden für Parteiverbot

Tatsächlich ist der NPD anhaltendes Siechtum zu bescheinigen. In den 60er Jahren hatte sie einmal fast 30.000 Mitglieder und war in sieben Landtagen vertreten. Nach einer Phase der Bedeutungslosigkeit in den 70er und 80er Jahren hatte sie nach der Wiedervereinigung im Osten einige Erfolge.

Aus den Landtagen in Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern flog sie aber wieder raus. Als Einzelkämpfer sitzt der ehemalige Parteichef Udo Voigt im Europaparlament. Allerdings verfügt die NPD über rund 340 kommunale Mandate, etwa 260 davon in Ostdeutschland.

Parteien haben in Deutschland eine herausgehobene Stellung, sie wirken laut Grundgesetz an der politischen Willensbildung des Volkes mit. Für ein Verbot gibt es hohe Hürden. Es kann allein vom Bundesverfassungsgericht verhängt werden und ist nur zulässig, wenn eine Partei die demokratische Grundordnung beeinträchtigen oder beseitigen will.

Hinzukommen muss eine aktiv-kämpferische und aggressive Haltung. Der Europäische Gerichtshof verlangt überdies eine «konkrete Gefahr» für die Demokratie. Erst zweimal wurden in der Bundesrepublik Parteien verboten, 1952 die NSDAP-Nachfolgerin Sozialistische Reichspartei (SRP) und 1956 die Kommunistische Partei Deutschlands (KPD).

Andere haben der NPD den Rang abgelaufen

Vosskuhle hob trotz der Ablehnung eines NPD-Verbots den Wert des Urteils hervor. Das Gericht formulierte die Massstäbe neu, wann die freiheitlich-demokratische Grundordnung als gefährdet gilt. Vereinzelte Gewalt und Aktionen der Einschüchterung reichen nicht. Dem müsse man mit Polizei und dem Strafrecht beikommen. Und Vosskuhle betonte auch: «Ein Parteiverbot ist kein Gesinnungs- und Weltanschauungsverbot.»

Für seine Mahnung hat Vosskuhle gute Gründe. Das «rechtsextreme Personenpotenzial» stieg 2015 laut Verfassungsschutzbericht um 1600 auf 22.600. Die Mitgliederzahl der NPD stagniert zwar bei gut 5000. Aber andere rechtsextreme Parteien und Bewegungen wie «Die Rechte», «Der III. Weg» oder die «Identitären» haben Zulauf.

Nationalistische Positionen haben auch in der Alternative für Deutschland (AfD) Platz gefunden. Die AfD ist laut Umfragen zur drittstärksten Kraft geworden und wird im September wohl schaffen, was der NPD nie gelang: Den Einzug in den Bundestag. (Berner Zeitung)