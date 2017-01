Nahostkonferenz bringt wenig Erfolg

Während die Welt auf den blutigen Krieg in Syrien und im Irak blickt, erinnert Frankreich daran, dass auch der Nahostkonflikt ungelöst ist – und das Potenzial zur «Gewaltexplosion» habe. Diesen Ausdruck benützte am Rande der Pariser Nahostkonferenz ein französischer Diplomat, laut dem die Zweistaatenlösung «wichtiger denn je» sei.

Deshalb heisst es im Entwurf für die Schlusserklärung der Konferenz: «Eine ausgehandelte Lösung mit den zwei Staaten Israel und Palästina, die in Frieden und Sicherheit nebeneinander leben, ist der einzige Weg, zu einem dauerhaften Frieden zu gelangen.»

Viele Teilnehmer

Diese Botschaft versuchten am Sonntag rund 70 Teilnehmerstaaten und internationale Organisationen zu vermitteln. Insofern war die Konferenz ein gewisser Erfolg: An das Vorgängertreffen, das der französische Aussenminister Jean-Marc Ayrault im vergangenen Sommer in Paris organisiert hatte, waren nur 30 Delegationen gekommen. Der neue UNO-Generalsekretär Antonio Guterres war am Sonntag genauso zugegen wie EU-Aussenbeauftragte Federica Mogherini und der scheidende US-Aussenminister John Kerry.

Ein Misserfolg war das Treffen hingegen, weil die zwei Hauptakteure fehlten. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu, der auf direkte Verhandlungen mit den Palästinensern setzt, bezeichnete die Konferenz als «nutzlos», weil sie bis anhin gerade keinen direkten Kontakt zwischen Israel und den Palästinensern beinhaltet.

«Welt von gestern»

Fünf Tage bevor der neue US-Präsident Donald Trump sein Amt antritt, tat Netanyahu das Pariser Treffen zudem als «letzte Zuckung der Welt von gestern» ab. «Das Morgen wird anders aussehen, und es ist sehr nahe», prophezeite er.

Palästinenserpräsident Mahmud Abbas begrüsste die französische Initiative hingegen und forderte am Sonntag sogar eine «internationale Koalition» zur Umsetzung der Konferenzbeschlüsse. Er wäre gerne nach Paris gekommen, wenn nötig auch erst im Anschluss an das Treffen.

Um den Eindruck der Einseitigkeit zu vermeiden, annullierte Präsident François Hollande darauf ein geplantes Dinner mit Abbas; der Palästinenserchef wurde mit dem Versprechen auf eine Einladung in ein paar Wochen abgespeist.

An Netanyahus Adresse meinte Hollande, die Zweitstaaten­lösung beruhe keineswegs auf einem «System von gestern», sondern bleibe das Ziel der ganzen internationalen Gemeinschaft.

Kein diktierter Friede

Der französische Präsident bestritt in seiner Eröffnungsrede, dass die Pariser Konferenzen die Bedingungen für einen Nahostfrieden «diktieren» wollten, wie das der israelischen Ministerpräsident wiederholt behauptet hatte. «Nur direkte Verhandlungen zwischen Israelis und Palästinensern können zum Frieden führen», sagte Hollande – und griff damit ein zentrales Credo von Netanyahu auf, der auf Direkt­gesprächen der Konfliktparteien besteht.

Von Schweizer Seite nahm Bundesrat Didier Burkhalter an der Pariser Konferenz teil. Er erklärte, sein Land teile deren Ziele. Darüber hinaus plädierte er für eine regionale Kooperation, mit der die Schweiz auch das Ziel verfolge, die palästinensische Einheit zu stärken und auch den Einsatz von Gewalt zu reduzieren. Die Schweiz unterstütze die Zweistaatenlösung und halte sich an die Resolution 2334 des UNO-Sicherheitsrates von letztem Dezember, wonach die Grenzen Israels von 1967 verbindlich seien, sofern sie nicht einvernehmlich geändert würden.

(Berner Zeitung)