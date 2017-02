Nur ein kühler Kopf hilft gegen Erdogans Provokationen

Die türkisch-deutschen Beziehungen taumeln von einer Krise in die nächste. Spitzelimame und Asylanträge türkischer Diplomaten, die Festnahme des Journalisten Deniz Yücel und harte Worte der türkischen Regierung über die angeblich «niederen Motive» der deutschen Behörden – nur wenige Wochen nach dem letzten Besuch von Bundeskanzlerin Merkel in Ankara geht es hoch her zwischen Ankara und Berlin. Der Streit dürfte erst der Anfang von monatelangen Turbulenzen sein, denn in beiden Ländern stehen wichtige Wahlen an.

Im Grunde genommen wissen die Politiker in Ankara und in Berlin sehr wohl, dass gute Beziehungen zum jeweils anderen Land für die eigene Seite von Vorteil sind. Doch die Innenpolitik funkt dazwischen. In der Türkei wie in Deutschland wollen Wahlkämpfer die jeweilige Anhängerschaft bedienen.

Der türkischen Regierung geht es vor dem Verfassungsreferendum im April darum, die Aufmerksamkeit der Wähler auf das angeblich böse Ausland zu lenken: Den USA wird vorgeworfen, hinter dem Putschversuch vom vergangenen Sommer zu stecken, und die Deutschen werden als Beschützer von allen möglichen türkeifeindlichen Gruppen von den Anhängern des Predigers Fethullah Gülen bis hin zu radikalen Kurden und Linksextremisten hingestellt. In beiden Fällen geht es in erster Linie nicht um Washington und Berlin, sondern um die eigene Bevölkerung.

Auch deutsche Politiker haben vor allem die eigenen Wähler im Blick, wenn sie sich über Staatspräsident Erdogan oder dessen Premier Yildirim aufregen. Der Vorwurf, Ankara exportiere innertürkische Konflikte nach Deutschland, ist im beginnenden Bundestagswahlkampf ein Renner. Das wiederum bringt Erdogans Anhänger auf die Palme – und so dreht sich die Spirale weiter. Solange sich alle Beteiligten über die besonderen Bedingungen des Wahlkampfes und die jeweiligen innenpolitischen Interessenlagen im Klaren sind, richtet das Getöse keinen dauerhaften Schaden an. Dies erfordert einen kühlen Kopf, auch wenn das mitten im Wahlkampf viel verlangt ist.

Dennoch sollte die deutsche Seite möglichst sachlich und nüchtern argumentieren. Wenn es etwa um die Auslieferung mutmasslicher Gülen-Anhänger geht, sollte die deutsche Politik die Unabhängigkeit der eigenen Justiz und den Rahmen der deutschen und der europäischen Gesetzgebung betonen.

Wenn die türkische Regierung behauptet, die Bundesregierung verweigere die Bearbeitung von mehreren Tausend Auslieferungsanträgen für angebliche Staatsfeinde, dann schadet es nicht, auf die tatsächliche Zahl der türkischen Anträge des vergangenen Jahres zu verweisen: Es waren ganze 63. Eine Verweigerung des Dialogs mit Erdogan oder anderen türkischen Regierungspolitikern dagegen wäre kontraproduktiv. Wenn die Wahlen vorbei sind, muss man wieder vernünftig miteinander reden können.

