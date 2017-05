Nur theoretisch ein freier Mann

Theoretisch ist der Wikileaks-Gründer Julian Assange seit Freitag ein freier Mann. Die seit 2010 verantwortliche schwedische Staatsanwältin Marianne Ny hat die siebenjährige Voruntersuchung wegen Vergewal­tigungsvorwürfen zweier Schwedinnen niedergelegt. «Es erscheint nicht länger verhältnismässig, den Haftbefehl für Julian Assange in seiner Abwesenheit aufrechtzuerhalten», sagte Ny in Stockholm.

Alle Möglichkeiten, den Fall zu untersuchen, seien «erschöpft». Assange reagierte zuerst mit einem Twitter-Bild, auf dem er müde, aber gelöst lächelt. Er kommentiert: «Ich wurde sieben Jahre lang ohne Anklage fest­gehalten, während meine Kinder gross geworden sind und mein Name verleumdet wurde. Ich vergebe und vergesse nicht.»

Entspannt? Julian Assange postete gestern dieses Foto auf Twitter.

Seit fünf Jahren versteckt sich der inzwischen 45-Jährige auf engstem Raum in der kleinen ecuadorianischen Botschaft in London. Ein Laufband ist seine einzige Bewegungsmöglichkeit. Vergangenen November war ­Assange in der Botschaft von der schwedischen Staatsanwaltschaft zu den Vorwürfen befragt worden. Ergebnisse wurden dazu nicht veröffentlicht.

Kein Kondom benutzt

Die Vorwürfe gegen Assange sind höchst umstritten. 2010 hatte er über seine Enthüllungsplattform Wikileaks schwere US-Kriegsverbrechen im Irak anhand von geheimen US-Militärdokumenten enthüllt. Im gleichen Jahr reiste er durch Schweden, wo er mit zwei jungen Frauen, die ihm bei einer Kampagne halfen, Sex hatte.

In Schweden ist die rechtliche Schwelle für den Tatbestand einer Vergewaltigung niedriger als in anderen Ländern. Assange hatte sich nach den Aussagen der Frauen im durchgesickerten Voruntersuchungsbericht vor allem zuschulden kommen lassen, dass er entgegen deren Willen kein Kondom benutzt hatte. Die Frauen brachen den ungeschützten Verkehr dennoch nicht ab.

Eine der Frauen scherzte nach eigener Polizeiaussage danach gegenüber Assange gar: «Wenn ich ein Kind bekomme, nennen wir es Afghanistan.» Beide Frauen gaben im Verhör auch an, nach dem Geschlechtsverkehr zunächst weiterhin freundschaftlichen Kontakt zu Assange gehabt zu haben.

Verhaftung droht weiterhin

Die ecuadorianische Botschaft in London kann Assange dennoch nicht verlassen, um sich nach Ecuador zu begeben, wo er politisches Asyl geniesst. Die britische Polizei kündigte gestern an, ihn weiterhin verhaften zu wollen, weil er sich 2012 dem Zugriff der britischen Polizei entzog und damit gegen Kautionsbedingungen verstossen habe, meldet der «Guardian».

Zudem hält sich London bedeckt über einen US-Auslieferungsantrag. CNN hatte Ende April gemeldet, dass die Trump-Regierung eine Anklage gegen Assange wegen der Veröffentlichung geheimer Dokumente vorbereitet.