Pharma ignoriert Kinder mit Krebs

In der Krebsbekämpfung gibt es derzeit einen Boom. Die Anzahl der in Entwicklung befindlichen und auf den Markt kommenden Krebsmedikamente ist erfreulich gross. Doch all das gilt fast nur für Erwachsene. Bei Kindern mit Krebs tritt man schon bedenklich lange auf der Stelle, weil sich die Entwicklung von Medikamenten für die Kleinen wirtschaftlich kaum lohnt. Zu diesem Ergebnis kommt Schwedens renommierter Kinderkrebsfonds in seinem Jahresbericht.

Bis 14 häufigste Todesursache

Dabei ist bei Kindern zwischen 1 und 14 Jahren Krebs die häu­figste Todesursache, unterstreicht der Verband. Kinder machen aber gleichzeitig nur 1 bis 2 Prozent aller Krebserkrankten aus. Bisher lohne sich deshalb die kostspielige Entwicklung neuer Medikamente nicht für die gewinnorientierte Pharmaindus­trie, so der Verband.

«Für erwachsene Krebspatienten gibt es zahlreiche ganz neue innovative Medikamente, die jetzt entwickelt wurden, und die auf jeden Patienten genau angepasst sind. Es herrscht richtiggehende Aufbruchsstimmung in der Krebsforschung», sagt Kerstin Sollerbrant, Forschungschefin von Kinderkrebsfonds.

Überlebensrate unverändert

Gerade bei Blutkrebs, Prostatakrebs und Hautkrebs sind in den letzten Jahren neue Medikamente auf den Markt gekommen, die die Erkrankung abbremsen und die Überlebensrate bei betroffenen Erwachsenen drastisch erhöht haben. Doch bei Kinderkrebs habe sich die Überlebensrate seit fünfzehn Jahren kaum verändert.

Fehlende Anreize

Rund 80 Prozent der Kinder mit Krebs überleben. 20 Prozent sterben. «So müsste das nicht sein, wenn es mehr Anreize bei der Entwicklung von Krebsmedikamenten auch für Kinder geben würde», so Kerstin Sollerbrant.

«Wir müssen Arzneimittelfirmen dazu zwingen, an die Kinder zu denken, wenn sie ihre Medikamente entwickeln. Da muss die EU-Gesetzgebung verändert werden, es gibt dort zu viele Schlupflöcher», sagt Sollerbrant.

Derzeit gilt etwa, dass Pharmakonzerne bei Medikamenten für Krebsformen, die Kinder nicht bekommen, wie etwa Brustkrebs, keine Studien mit Kindern machen müssen. Das wird gern ausgenutzt, weil es die Entwicklungskosten senkt. Oft ist es aber so, dass die Wirkungsmechanismen dieser neuen Erwachsenenmedikamente auch Kindern mit anderen Krebsformen zugutekommen könnten. «Es geht uns nicht darum, die Pharmaindustrie als böse zu brandmarken. Es ist verständlich, dass sie gezwungen ist, wirtschaftlich zu denken.

Finanzhilfe des Staates?

Eine weitere Möglichkeit neben der Peitsche wäre auch eine finanzielle Unterstützung der Pharmaunternehmen durch den Staat oder Spenden, um auch Krebsmedikamente für Kinder zu entwickeln», sagt Sollerbrant. «Die Firmen brauchen wirtschaftliche Anreize dazu, mehr für Kinder mit Krebs zu tun», sagt sie. So könnte die Öffentlichkeit etwa die Forschung mitfinanzieren. Im Gegenzug könnten die Firmen dann Rabatte anbieten, wenn ein gutes Medikament zugelassen wird, schlägt der Verband vor.

Geheime Forschungsdaten

Auch müsse es leichter gemacht werden, die oft geheimen Forschungsdaten der privaten Entwickler effektiver austauschen zu können. Ebenso sei es notwendig, die sehr beschränkte Möglichkeit, Studien mit Kindern zu machen, durch die grenzüberschreitende Zusammenarbeit besser zu nutzen, so der Fonds. (Berner Zeitung)