Polen streitet über ein Theaterstück

Polen hat mit dem Stück «Der Fluch» von Oliver Frljic einen handfesten Theaterskandal. Das Teatr Powszechny in Warschau wird seit der Premiere am Freitag von aufgebrachten Demonstranten umlagert.

«Das ist Gosse, eine Verge­waltigung von Grundsätzen der Kultur, so etwas sollte nicht mit öffentlichen Geldern finanziert werden», sagte Beata Mazur, die Sprecherin der Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PIS). Gegen die «Profanisierung des Kreuzes» protestierte die polnische Bischofskonferenz und rief die Gläubigen zum Gebet auf. Und auch die Staatsanwaltschaft hat nun gestern die Ermittlungen aufgenommen. Bei Beleidigung religiöser Gefühle droht in Polen zwei Jahre Haft.

Gezielte Provokation

Oliver Frljic, ein gebürtiger Kroate, verteidigt das Stück. «Alles, was wir im Theater machen, ist Fiktion. Fiktion kann wehtun und Gefühle in einer Gesellschaft verletzen. Aber es ist weiterhin Fiktion.» Bislang will die Theaterleitung an der Aufführung des Stückes festhalten.

«Der Fluch» ist eine Art Metakommunikation, ein Stück über ein Stück. In dem ursprünglichen Drama mit dem gleichen Namen von Stanislaw Wyspianski, einem Vertreter der polnischen Moderne, zerstört ein wollüstiger Pfarrer ein ganzes Dorf. In Frljics Version diskutieren die Schauspieler über das Werk von 1899, wobei sie dann selbst von einem Missbrauch in der Kindheit durch katholische Priester erzählen. Dabei kommt es zu verschieden ­provokativen Handlungen wie einer Fellatio an einer Figur des polnischen Papstes Johannes Paul II., der im katholischen Polen weiterhin von Millionen verehrt wird. Da sich die Schauspieler mit ihrem wahren Namen vorstellen, ist es unklar, inwieweit ihre Berichte über Missbrauch wirklich Fiktion sind. Auch das macht das Skandalöse des Stückes aus. In Polen wird der Missbrauch durch Geistliche erst seit einigen Jahren in den Medien offen diskutiert.

Dass es dem 40-jährigen Dramaturgen auch um Aufsehen geht, lässt sich kaum abstreiten, er lässt auch mal Hühner auf der Bühne schlachten. Frljic, der in Kroatien an einer jesuitischen Universität Religionsphilosophie studiert hatte, ist preisgekrönt, konnte in mehreren europäischen Städten inszenieren, darunter im Residenztheater München und am Schauspielhaus Graz. Seine Heimat Kroatien verliess er 2016 aufgrund einer zu repressiven Kulturpolitik.

Doch gerade die Auseinandersetzung mit dem Repressiven ist auch sein Thema. Somit ist er in seiner Wirkungsstätte Polen auf interessantem Terrain – die PIS, die seit November 2015 regiert, will eine «konservative Revolution» in der Gesellschaft durchsetzen. Als ideologischer Kopf gilt Jaroslaw Kaczynski.

Überleben ungewiss

Ob der Kroate den aktuellen Aufruhr übersteht, bleibt ungewiss. Der staatliche Nachrichtenkanal TVP Info hat gepixelte Smartphone-Aufnahmen kontroverser Szenen übertragen, die für Empörung sorgten.

Nun knöpfen sich die staatlichen Medien allgemein die Theater in Polen vor – in denen mutmasslich oft gegen polnischen Werte verstossen werde, unterstützt durch öffentliche Gelder. Das Teatr Powszechny (Allgemeines Theater) erhalte immerhin umgerechnet rund zwei Millionen Franken aus dem städtischem Haushalt. Auch diese Summe wird nun skandalisiert. (Berner Zeitung)