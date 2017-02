Putin vertieft die Spaltung

Der russische Präsident Wladimir Putin hat am Samstag per Dekret angeordnet, dass von den selbst ernannten Republiken in der Ostukraine an ukrainische Bürger und Staatenlose ausgestellte Pässe, Fahrerlaubnisse und sonstige Ausweise in Russland anerkannt werden. Das gilt unter anderem auch für Geburtsurkunden, Trau- und Toten­scheine sowie Autokennzeichen.

Donezker und Luhansker Bürger brauchen somit kein Visum und sonstige Genehmigungen mehr, um nach und durch Russland zu reisen oder dort zu leben. Dieser Schritt gilt vorübergehend bis zur Normalisierung der Situation «in einigen Gegenden der Gebiete Donezk und Luhansk der Ukraine». Russland hat den Entscheid mit humanitären Erwägungen begründet. In den umkämpften Republiken hofft man, dass die volle Anerkennung ihrer Unabhängigkeit von der Ukraine folgen wird.

In den abtrünnigen Republiken wird die Anerkennung ihrer Dokumente frenetisch gefeiert. Putins Dekret sei eine Bestätigung dafür, dass die Republik ein Bestandteil der «russischen Welt» sei, erklärte der Luhansker Staatschef Igor Plotnizki. Im Donbass hofft man, dass die Anerkennung der Republiken durch Russland folgen werde.

Auch Moskauer Experten gehen davon aus, dass dieser Schritt folgen wird, da sonst die Anerkennung der von Behörden eines nicht anerkannten Staates ausgestellten Papiere merkwürdig wirken würde.

Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko hat Putins Dekret scharf kritisiert. Für ihn ist es ein Beweis, dass Russland sich nicht um das Völkerrecht kümmere, sagte er nach einem Treffen mit US-Vizepräsidenten Michael Pence an der Münchner Sicherheitskonferenz.

Der Westen soll schuld sein

Der Politologe Alexei Tschesnakow, der dem Ukraine-Berater Putins Wladislaw Surkow nahesteht, bezeichnete die Anerkennung der Pässe als einen «logischen Schritt». Wenn die Ukraine die Umsetzung der Minsker Abkommen weiter hintertreibe, könnte der Kreml den Führern des Donbass noch mehr entgegenkommen. «Putins Motiv ist einfach: Er möchte den Westen – sowohl Europa, als auch Trump – leicht unter Druck setzen», sagte der Europa-Experte Gleb Pawlowski der «Nowaja Gaseta».

Die Anerkennung der Pässe sei zeitlich bewusst mit der Münchner Konferenz verknüpft worden. Dadurch entstehe der Eindruck, dass der Fall weiter eskalieren könnte. Die völkerrechtliche Anerkennung der Republiken wäre nur logisch. Das Gerede von der humanitären Zielsetzung der Passgeschichte könne daran nichts ändern.

«Ich glaube, dass die Anerkennung der Pässe mit der Enttäuschung Putins über Trump zusammenhängt.»Dmitri Oreschkin, Politologe

Paradoxerweise sei sie auch ein Signal für das Ende des Projekts Donbass. Nun könne jeder die Kampfregion ohne Visum verlassen. Dafür brauche er die Zustimmung der ukrainischen Behörden nicht. Alle, die mit dem Krieg nichts am Hut hätten, würden ­davon Gebrauch machen, so der Experte.

«Ich glaube, dass die Anerkennung der Pässe mit der Enttäuschung Putins über Trump zusammenhängt», meint der Po­litologe Dmitri Oreschkin. Zu Beginn seiner Amtszeit habe es Hoffnungen gegeben, dass man sich mit dem neuen US-Präsidenten einigen könne. Solange diese Hoffnung bestand, habe sich Putin zurückgehalten.

«Ich mache, was ich will»

Nachdem das Fenster aber zugegangen sei, machten sich Verärgerung und das Gefühl «Ich mache, was ich will» breit. Es sei kein Zufall, dass das Passdekret erst erschienen sei, als klar geworden sei, dass bei Trump nichts mehr zu holen sei. Am 3. Februar hatte Putins Sprecher Dmitri Peskow noch versichert, es werde keine Anerkennung der Pässe geben.

(Berner Zeitung)