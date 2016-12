Putins Einfluss auf Erdogan wächst

Nach dem Mordanschlag auf den russischen Botschafter in der türkischen Hauptstadt Ankara kommen neue Details ans Tageslicht, die auf eine exakte Planung durch den Attentäter hindeuten. Der 22-jährige Bereitschaftspolizist Mevlüt Mert Altintas liess sich gemäss Medienberichten in den Tagen vor dem Mord krankschreiben und bezog ein Hotelzimmer in der Nähe des Kulturzentrums, in dem er am Montagabend den Diplomaten Andrei Karlow niederschoss.

Während türkische und russische Ermittler gemeinsam daran gehen, die Hintergründe des Falles aufzuklären, zeichnen sich die regionalpolitischen Folgen der Gewalttat ab: Russlands Einfluss auf die Türkei wächst.

Botschaften geschlossen

Ob Altintas Komplizen hatte, blieb gestern unklar. Die Polizei nahm sechs Menschen fest. Die regierungsnahe türkische Presse spekulierte über eine Mitgliedschaft des 22-jährigen in der Bewegung des islamischen Predigers Fethullah Gülen, der von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan seit dem gescheiterten Putschversuch im Juli für jedes Unheil im Land verantwortlich gemacht wird. Gülen selbst verurteilte den Anschlag.

Auch vor dem Hintergrund des Anschlags von Berlin wächst in Ankara die Sorge, dass der Syrien-Konflikt immer mehr Terrorakte auslöst. In der Nacht auf gestern eröffnete ein Angreifer das Feuer vor dem in der Nähe des Kulturzentrums gelegene Gebäude der US-Botschaft in Ankara. Die amerikanische Regierung liess daraufhin die Botschaft sowie die Konsulate in Istanbul und Adana vorsorglich schliessen. Auch der Iran, wie Russland ein wichtiger Verbündeter des syrischen Präsidenten Bashar al-Assad, schloss aus Sorge mehrere Vertretungen in der Türkei.

Erdogan betonte erneut die Verbundenheit der Türkei mit Russland. Moskauer Polizeibeamte sind an den türkischen Ermittlungen beteiligt. Der russische Staatschef Wladimir Putin signalisierte, dass der Kreml die Gewalttat nicht zum Anlass nehmen will, die Beziehungen zu Ankara in eine neue Krise schlittern zu lassen. Der Anschlag sei ein Versuch gewesen, die türkisch-russischen Beziehungen zu sabotieren, erklärte Putin.

Auf der gleichen Linie

Damit lag er exakt auf der Linie Erdogans – und das war kein Zufall. Beobachter sind sich einig in der Erwartung, dass Russland nun den Druck auf die Türkei im Syrien-Konflikt erhöhen wird. Nach dem Mord an Karlow ist Ankara kaum in der Lage, sich diesem Druck zu entziehen. «Die Türkei ist Russland gegenüber in einer schwachen Position», schrieb Marc Pierini, ein früherer EU-Botschafter in Ankara, auf Twitter.

Moskau werde nun neue Formen der Zusammenarbeit in Syrien einfordern. Hinter geschlossenen Türen werde Putin von Erdogan einen Preis für die gelassene Reaktion auf den Mord verlangen, ist der Politologe Dimitar Bechew sicher. Die türkische Seite werde gezwungen sein, Moskau in Syrien entgegenzukommen. (Berner Zeitung)