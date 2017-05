«Russland will kein Chaos im Nahen Osten»

Herr Karpow, im vergangenen Herbst wurden Sie erneut ins russische Parlament gewählt – zusammen mit Sportgrössen wie Marat Safin, Wjatscheslaw Fetissow, Nikolai Walujew, An­drei Arschawin und anderen. Wieso sitzen so viele Sportstars in der Duma?

Anatoli Karpow: Sportstars sind beliebt und berühmt. Spitzensportler erhalten bei uns traditionell eine gute Ausbildung, sodass sie nach ihrer Karriere vielfältige Aufgaben in Politik oder Wirtschaft übernehmen können. Zudem ist es für Spitzensportler auch nach ihrer aktiven Zeit selbstverständlich, vollen Einsatz zu zeigen.

Dann würden Sie Roger Federer raten, in die Schweizer Politik einzusteigen?

Federer ist wahrscheinlich nicht darauf angewiesen. Er ist ja ­finanziell sehr erfolgreich.

Wofür setzen Sie sich als Duma-Abgeordneter ein?

Ich möchte die internationalen Beziehungen voranbringen. Ich glaube, dass wir mehr miteinander sprechen müssen, um das gegenseitige Verständnis zu fördern. Die gegenwärtige Situation ist unbefriedigend. Es ist nicht gut, dass das Europaparlament russischen Diplomaten ein Hausverbot erteilt hat. Denn wenn man nicht miteinander spricht, findet man auch keine gemeinsamen Lösungen.

Als Reaktion auf das russische Vorgehen in der Ukraine hat der Westen Sanktionen verhängt. Wie geht es Russland wirtschaftlich?

Vor allem im Finanzsektor haben wir wegen der Sanktionen Probleme. Für die russische Landwirtschaft waren die Sanktionen aber sehr positiv. So hat die rus­sische Getreideernte erstmals den Rekordwert der Sowjetunion übertroffen.

Um die Rohstoffabhängigkeit zu verringern, möchte Russland Innovationen fördern. Gelingt das?

Es ist nicht einfach. Russland hat zwar viele extrem talentierte Menschen, die eine hervorragende Ausbildung erhalten. Das Problem ist aber, dass viele von ihnen das Land in Richtung USA oder Europa verlassen.

Apropos Innovationen: Sie sind Markenbotschafter der neuen Schweizer Messenger-App Drotr, die simultan übersetzen kann. Funktioniert das wirklich?

Ja. Es ist erstaunlich, wie rasant die technologische Entwicklung verläuft. Damit lassen sich alle Sprachbarrieren überwinden. In­ternationale Schachwettkämpfe sind nun einfach zu organisieren. Davon konnten wir früher nur träumen.

Schachcomputer sind dem Menschen heute überlegen. Glauben Sie, dass Computer irgendwann Dolmetscher ersetzen können?

Ich hoffe es. Es hat doch viele Vorteile, wenn alle Menschen direkt miteinander sprechen können. Zum Beispiel spielen Millionen Menschen auf allen Kontinenten online Schach. Sie alle können sich jetzt problemlos miteinander verständigen.

Wie denkt man in Russland über den neuen US-Präsidenten?

In Russland rechnet man nicht damit, dass sich die Beziehungen zu den USA mit der Wahl von ­Donald Trump stark verändern werden. Diese haben in den vergangenen 15 Jahren leider sehr gelitten. Dabei gäbe es viele gemeinsame Herausforderungen wie den internationalen Terrorismus oder den Drogenhandel. Diese Bedrohungen können nur gemeinsam erfolgreich bekämpft werden.

Gelitten haben die Beziehungen auch deshalb, weil sich Russland aussenpolitisch wiederholt ­aggressiv verhalten hat. So ­verstiess Moskau mit dem Anschluss der Krim gegen internationales Recht ...

Diese Darstellung ist inakzeptabel! Die russische Bevölkerungsmehrheit der Krim hat sich in einem Referendum für den Anschluss an Russland ausgesprochen. Ich verstehe nicht, weshalb westliche Regierungen den Wunsch der Bevölkerung nicht akzeptieren. Im Fall von Kosovo haben sie das getan. Kosovo war serbisches Territorium, bevor die albanische Bevölkerungsmehrheit die Unabhängigkeit ausrief.

Russland unterstützt auch die Rebellen im Osten der Ukraine im Kampf gegen die ukrainische Armee.

Der Konflikt dort ist ein grosses Problem. Dafür gibt es historische Ursachen. Das Gebiet gehörte lange zu Russland. 1922 wurde es ukrainisch. Zu Sowjetzeiten kümmerte es niemanden, dass dort Ukrainer und Russen zusammenlebten. Die Probleme begannen erst, als die ukrainische Regierung die russische Sprache nicht mehr offiziell anerkennen wollte. Mit der heutigen Situation ist niemand glücklich. Wir möchten, dass die Menschen in Frieden leben können.

Wird ein Anschluss an Russland angestrebt?

Ich glaube nicht, dass es in naher Zukunft dazu kommt.

Russland kämpft im syrischen Bürgerkrieg auf der Seite von Machthaber Assad. Warum?

Man kann Syrien nicht losgelöst von den Entwicklungen in Afghanistan, Irak, Libyen und anderen Ländern der Region beurteilen. Wir wollen kein Chaos in diesem Teil der Welt. Zum Glück hat Ägypten seine Probleme überwunden und ist wieder stabil. In Syrien unterstützt Russland den gewählten Präsidenten im Kampf gegen den IS, der für die ganze Welt eine grosse Gefahr darstellt, weil er den internationalen Terrorismus unterstützt.

Zum Bürgerkrieg kam es, weil Assad die Armee gegen die protestierende Bevölkerung einsetzte. Wie kann Russland ein Regime unterstützen, das nicht einmal vor dem Einsatz von Giftgas zurückschreckt?

Syrien hat seine Giftgasbestände der internationalen Gemeinschaft übergeben, die sie 2014 vernichtet hat. Danach haben die Kontrolleure der Organisation für das Verbot von Chemiewaffen in Syrien keine Giftgasbestände mehr gefunden.

Es kommt aber immer noch zu Giftgasangriffen.

Dann muss untersucht werden, woher dieses Giftgas gekommen ist.

(Bernerzeitung.ch/Newsnet)