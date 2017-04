Schweizer spitzelte für den Nachrichtendienst

Der 54-jährige Schweizer Daniel M. wurde am Freitag festgenommen und sitzt seither in U-Haft. Er wird von der deutschen Bundesanwaltschaft dringend verdächtigt, seit 2012 für den Geheimdienst einer «fremden Macht» tätig zu sein, hiess es am Freitag. Die «fremde Macht» sei die Schweiz, wie der Anwalt des Beschuldigten gegenüber dem «SonntagsBlick» bestätigt.

Er erklärt weiter: «Mein Mandant soll im Auftrag des Schweizer Nachrichtendienstes in Deutschland spioniert haben.»

Auftrag: Steuerfahnder identifizieren

Er sei als Spion im deutschen Finanzsektor und Bankenwesen unter anderem aufgrund der von deutschen Behörden angekauften Schweizer Steuer-CDs eingesetzt worden. Sein Auftrag war es demnach, deutsche Steuerfahnder zu identifizieren, die am Ankauf der Daten beteiligt waren, berichtet auch «Die Welt».

Seit Januar 2006 haben mehrere Bundesländer, darunter Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz, sogenannte Steuersünder-CDs aus der Schweiz und Liechtenstein gekauft. Dies sorgte für Verstimmungen in den Beziehungen zwischen Deutschland und der Schweiz.

(roy/AFP)