Spanien leuchtet endlich seine finstere Diktatur aus

Mehr als 40 Jahre nach dem Ende der spanischen Diktatur unternimmt die Nation einen Anlauf, um die Wahrheit über die schweren Menschenrechtsverbrechen des 1975 untergegangenen Rechtsregimes zu erfahren. Eine Parlamentsmehrheit will eine Wahrheitskommission einsetzen, die die dunkle Vergangenheit Spaniens endlich untersuchen soll. Bis heute sind das Verschwinden von mehr als 100 000 Regimegegnern und die Verschleppung von 30 000 Babys oppositioneller Mütter nicht aufgeklärt.

Die in Spanien seit Ende 2011 regierenden Konservativen blockieren seit Jahren die Aufarbeitung der Franco-Untaten. General Francisco Franco, der nach einem Putsch gegen die Republikregierung und nach seinem Sieg im Bürgerkrieg (1936–1939) an die Macht kam, schrieb während seiner bis 1975 dauernden Herrschaft eines der schwärzesten Kapitel der nationalen Geschichte. Die linke Opposition war unter Franco systematisch verfolgt worden: Politische Morde und Folter waren an der Tagesordnung, Hunderttausende wurden in Arbeitslager und Gefängnisse gesteckt.

Der Antrag im Parlament gilt als historischer Schritt. Obwohl es zunächst wohl ein symbolischer Schritt bleiben wird. Die Initiative, die von den Sozialisten, der Protestpartei Podemos und der bürger­lichen Bewegung Ciudadanos gestützt wird, ist für die konservative Regierung nicht bindend. Ministerpräsident Mariano Rajoy ist gegen ein Aufrollen der ­Vergangenheit, weil er keine alten Wunden aufreissen will. Er verweist zudem auf eine Generalamnestie für die Franco-Täter aus dem Jahr 1977.

Im Antrag wird die Regierung mit einer ganzen Batterie von Forderungen zum Handeln aufgefordert. Verlangt wird die Gründung einer Wahrheitskommission, um Licht in Spaniens Geschichtsschreibung zu bringen, in der immer noch die Franco-Verbrechen unter den Teppich gekehrt werden. Die Annullierung politischer Urteile gegen Oppositionelle. Das Verbot rechtsradikaler Organisationen, die bis heute die Unrechtsherrschaft verherrlichen dürfen. Die Entfernung franquistischer Symbole von Gebäuden und die Eliminierung von Strassennamen, welche Franco und seine Schergen ehren.

Auch das bekannteste Symbol des Franco-Terrors will Spaniens Opposition nun entschärfen. Das gigantische Monument vor den Toren Madrids im «Tal der Gefallenen» möchte man in ein Mahnmal für den Bürgerkrieg verwandeln. Annähernd eine halbe Million Menschen waren im Krieg umgekommen. Bisher befindet sich hier, in einer in den Berg getriebenen Basilika, Francos Grab. Es gilt als Pilgerort für Alt- und Neonazis. Für die Nachfahren der Opfer und die UNO aber verherrlicht es eine finstere Epoche.



Mail:ausland@bernerzeitung.ch (Berner Zeitung)