Streit um Gewinne im Sozialsektor

Schweden ist bekannt für sein ausgebautes Wohlfahrtssystem und die traditionell starke Rolle des Staates. Weniger bekannt ist, dass die sozialdemokratisch geprägte Umverteilungsnation sich in den letzten 20 Jahren unter bürgerlichen sowie linken Regierungen in viel schnellerem Takt marktliberalisiert hat als «jedes andere der westeuropäischen Länder». Das geht aus einer Studie der bürgerlichen Zeitung «Svenska Dagbladet» hervor, die 2012 unter dem Titel «Die liberale Revolution» erschien.

Zahlreiche Privatschulen

Im Bildungssektor etwa tummeln sich heute unzählige private Schulbetreiber. «Innerhalb von 20 Jahren gingen wir vom reguliertesten Schulsystem der Welt zum liberalsten über», so der Bildungsexperte Jonas Vlachos. In der Kranken- und Altenversorgung sieht es ähnlich aus. Die privaten Firmen erhalten Geld vom Staat nach Leistungen oder Anzahl von Leistungsempfängern.

Privatschulen erhalten genauso viel Geld pro Schüler wie die staatliche Konkurrenz. Rund 26 Prozent der Schüler gingen 2014 an private Gymnasien, «Freischulen» genannt. In Schweden machen fast alle Kinder Abitur. Es ist ein riesiger Markt. Eine der besonders erfolgreichen Privatschulen ist sogar an die Börse gegangen.

Allein von 1998 bis 2012 stieg der Anteil privater Akteure im Bereich Krankenversorgung, Pflege, Schulen von 7 auf 17 Prozent an. 2014 wurden 120 Milliarden Steuerkronen (13,56 Milliarden Franken) an private Dienstleister in diesen Bereichen bezahlt. Heute dürften die Zahlen weitaus höher liegen.

Gewinne maximiert

Die Privatisierungen sollten zu mehr Effizienz durch Konkurrenz führen und etwa in der Krankenversorgung die Wartezeiten abbauen. Die haben sich aber kaum verkürzt. Teilweise führte die Deregulierung zudem zu Missständen, weil die Gewinne offenbar höhere Priorität hatten als die Leistungsqualität. Firmen erregten auch Unmut, weil sie Gewinne in Steuerparadiese transferierten. Und es wurde auch betrogen, um mehr Geld zu bekommen. Wohlfahrtsfirmen wurden von umstrittenen Risikoanlagefirmen aufgekauft. Die seit Ende 2014 amtierende rot-grüne Regierung und die sie stützende Linkspartei versprachen deshalb schon im Wahlkampf, Gewinne im Wohlfahrtssystem einzuschränken oder abzuschaffen.

Nur noch 8 Prozent

Eine von der rot-grünen Regierung in Auftrag gegebene Studie schlägt nun vor, dass die Privatakteure eine jährliche Gewinnausschüttung von 8 Prozent nicht überschreiten dürfen. Der Rest muss in der jeweiligen Sozialunternehmung reinvestiert werden. «Wir wollen, dass das Geld der Steuerzahler für schulische und soziale Zwecke im Sektor bleibt und nicht in den Taschen der Aktionäre verschwindet», verkündete der sozialdemokra­tische Ministerpräsident Stefan Löfven und löste damit Panik bei Investoren aus.

Opposition will Kontrolle

Nach einer Umfrage sind 53 Prozent des Volkes für Begrenzungen. Auch die mächtige Gewerkschaft LO fordert das. Derzeit ist allerdings unklar, ob die rot-grüne, von der Linkspartei gestützte Minderheitsregierung eine Gewinndeckelung 2017 parlamentarisch durchsetzen kann.

Während Befürworter argumentieren, dass der Sozial- und der Bildungssektor gesellschaftlich besonders sensibel seien und vor Profitgier besser geschützt werden müssten, fragt sich die bürgerliche Zeitung «Dagens Nyheter», warum hier eine Ausnahme bestehen solle. Schliesslich gebe der Staat insgesamt rund 624 Milliarden Kronen an private Unternehmen. Aber im Strassenbau oder bei Militärausgaben gebe es keine moralischen Bedenken.

Die bürgerliche Opposition ­argumentiert, dass nicht Gewinne eingeschränkt werden sollten, sondern der Staat professioneller bei der Auftragsvergabe und der Qualitätskontrolle werden müsse. (Berner Zeitung)