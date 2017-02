Stresstest für die Nato und für Europa

Die erste Europa-Reise von US-Vizepräsident Mike Pence wurde zur Beschwichtigungstour bei der Europäischen Union und der Nato. Seine Botschaft: Die USA stehen zum transatlantischen Bündnis und sehen die Europäische Union als wichtigen Partner. An beidem hatte es nach saloppen Äusserungen und Tweets von US-Präsident Donald Trump ernsthafte Zweifel gegeben.

Doch es gibt Bedingungen: Die USA fordern von ihren Nato-Partnern höhere Ausgaben für Verteidigung und Rüstung, sonst würden die USA ihr Engagement zurückfahren. Zudem müsse das Verteidigungsbündnis den Kampf gegen den islamistischen Terrorismus zur Priorität machen. Beides hatte Trumps Stellvertreter zuvor schon an der Sicherheitskonferenz in München klargemacht.

Vor zehn Jahren hatte dort Wladimir Putin das Publikum mit seiner Rede geschockt: Damals torpedierte er in München die strategische Partnerschaft zwischen Russland und der Nato und übte massive Kritik an deren Osterweiterung. Sichtbar wurde so die Verletzung über die verlorene Weltmachtrolle.

Der republikanische US-Senator John McCain war in München sowohl 2007 als auch 2017 dabei. Vor zehn Jahren warnte der Präsidentschaftskandidat von 2008 vor einem autokratischeren Russland. Jetzt ist der 80-Jährige ein dezidierter Kritiker seines eigenen Präsidenten und spricht den Partnern in Europa Mut zu.

Auch wenn die Existenz der Nato nicht akut bedroht ist, wird sich doch einiges ändern. Nationale Interessen, Egoismen und Alleingänge werden eine noch ausgeprägtere Rolle spielen und das Modell der Kooperation und Solidarität strapazieren. Schon Barack Obama reklamierte für die USA nicht mehr die alleinige globale Führungsrolle und forderte von den europäischen Partnern einen aktiveren Beitrag bei internationalen Einsätzen.

Putin gehört längst zur äusseren Bedrohung der Nato, Trump wird nun zur inneren Herausforderung. Russland und die USA beherrschen nach neusten Zahlen des Friedensforschungsinstitutes Sipri 56 Prozent des globalen Rüstungsexportmarktes. Dieser erreichte zwischen 2012 und 2016 das höchste Volumen seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion.

Die EU muss sich angesichts dieser Ausgangslage nicht zwingend in einen Rüstungswettlauf hineinziehen lassen, aber ihre Mitgliedsstaaten sollten ihre Verteidigungsbemühungen besser koordinieren und ihr Verständnis von Sicherheit, das sich nicht nur in Rüstungsgütern messen lässt, selbstbewusster vertreten.

Was Trump selbst wirklich von Europa hält, das bleibt auch einen Monat nach seiner Wahl diffus. Putin aber arbeitet weiter systematisch an der Destabilisierung Europas. Irgendwann wird er in diesem neuen Kontext testen, was die US-Sicherheitsgarantie für Europa noch wert ist. Die Reaktion eines geografisch exponierten Nicht-Nato-Staates spricht da Bände: Finnland erhöht seinen Truppenbestand um 50'000 auf 280'000 Soldaten. (Berner Zeitung)