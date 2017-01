Trump-Sex-Dossier ist eine «totale Fälschung»

US-Geheimdienste befürchten, Russland könnte im Besitz von Videomaterial sein, das Donald Trump mit Prostituierten in Moskau zeigt. Damit könnte der künftige US-Präsident erpressbar sein. Die Geheimdienstler erachten die Berichte als so brisant, dass sie Trump sowie den amtierenden Präsidenten Barack Obama und hochrangige Kongressmitglieder davon in Kenntnis setzten.

Die russische Regierung winkt hingegen ab. Man habe keine kompromittierenden Dossiers über Trump, sagte der Sprecher des Kremls, Dimitiri Peskov. Die Anschuldigungen des US-Gemheimdienstchefs seien eine «totale Fälschung». Diese habe zum Ziel, die Beziehungen Moskaus zu Washington zu sabotieren.

«Der Kreml ist nicht im Besitz von Kompromat zu Donald Trump», sagte Perskov. Er benutzte damit einen Begriff aus der Sowjetzeit, der kompromittierendes Material umschreibt.

(rub/AFP)