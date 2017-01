Valls droht erneute Klatsche

Wie einst Wilhelm Tell wusste der Jüngling Nolan, durch welche hohle Gasse der Vogt kommen würde. Und dort wartete er mit der blossen Hand als Waffe. Als Manuel Valls am Dienstag das Rathaus von Lamballe verliess und erhobenen Hauptes durch die Zaungäste schritt, schlug Nolan zu und traf die linke Wange des ehemaligen Premierministers. Ein Leibwächter warf sich sogleich auf den Missetäter und brachte ihn rückwärts zu Fall.

Doch es war schon zu spät: Die Ohrfeige für den hohen Gast aus Paris war nicht mehr rückgängig zu machen und verbreitete sich, da mehrfach gefilmt, in Windeseile im Internet. Lautstark krachte sie in den internen Wahlkampf der Sozialistischen Partei, die morgen ihren Präsidentschaftskandidaten küren will.

«Ich verkörpere Autorität»

Valls ist der Favorit seiner Partei, aber auch von allen sieben Kandidaten am meisten in der Defensive. Denn er verkörpert die wenig erfreuliche Bilanz der Amtszeit von Präsident François Hollande, dessen Premier er seit 2014 war. Die Ohrfeige hatte zwar vorab regionalpolitische Motive: Der 18-jährige Arbeitslose Nolan L. ist bekannt als Kämpfer für die bretonische Sache. Doch im Internet meinten viele Linkssympathisanten aus anderen Landes­teilen, sie hätten «auch Lust, Valls eine zu kleben».

Der Premier zählt zum rechten Flügel seiner Partei und trieb mit seinem umstrittenen Arbeitsrecht schon Hunderttausende auf die Strasse. Im aktuellen Wahlkampf bemüht er sich, seine linken Überzeugungen herauszustreichen.

Nolan L. hat diese Strategie buchstäblich auf einen Schlag zerstört. Unter dem Eindruck der «Erniedrigung» (so die Zeitung «Le Figaro») lässt Valls seinen linken und ohnehin künstlich wirkenden Wohlfühlkurs wieder sein und meint stramm: «Ich bin gegen jede Form von Gewalt, ich verkörpere die Autorität.» Wie früher kritisiert er wieder seine Parteigegner zur Linken: «Manchmal akzeptiert man gewisse Formen der Gewalt; ich halte sie aber für inakzeptabel.»

Die ganze Frage ist nun, ob Valls damit in den Reihen des Parti Socialiste eher punkten – oder sich im Gegenteil noch unbeliebter machen wird. In den Umfragen haben seine linken ­Widersacher Benoît Hamon und Arnaud Montebourg schon fast gleichgezogen mit Valls.

Streit über die Finanzen

Bei der jüngsten TV-Debatte am Donnerstagabend zeigten sich die Kandidaten uneins über den Kurs zur Sanierung der maroden Staatsfinanzen. Valls forderte zwar, die europäische Defizitgrenze von 3 Prozent der Wirtschaftsleistung einzuhalten. Er liess aber erkennen, dass eine weitere Defizitsenkung keine Priorität für ihn hat. Frankreich ist seit langem ein EU-Defizitsünder und will im laufenden Jahr die 3-Prozent-Grenze wieder einhalten.

Der zum linken Flügel der Sozialisten gehörende Benoît Hamon erntete viel Kritik für seinen Vorstoss, den Franzosen auf längere Sicht ein Grundeinkommen zukommen zu lassen. Und Arnaud Montebourg trat für einen Schutz der Industrie ein, insbesondere des Mittelstands.

Kaum Chancen aufs Amt

Die erste Vorwahlrunde der Sozialisten und ihrer Verbündeten mit sieben Kandidaten läuft morgen ab. Eine Woche später entscheidet dann eine Stichwahl zwischen den zwei stärksten Bewerbern über den Sieger.

Dieser hat aber gemäss Um­fragen wenig Chancen, in die ­entscheidende Stichwahl bei der französischen Präsidentenwahl im Mai zu gelangen. Die Favoriten sind François Fillon von den Konservativen, die Rechtspopulistin Marine Le Pen und der unab­hängige Mitte-links-Kandidat Emmanuel Macron. (Berner Zeitung)