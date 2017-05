Verhärtete Fronten in der Ostukraine

Ein OSZE-Mitarbeiter, getötet von einer Landmine. Eine Meldung lang war das Grauen des Krieges wieder in den Schlagzeilen. Das Auto explodierte auf einer verlassenen Nebenstrasse, nahe der Front, und riss den 36-Jährigen aus dem Leben. Der US-Amerikaner hatte die OSZE-Sondermission in der Ostukraine als ­Sanitäter begleitet. Zwei weitere Insassen wurden verletzt.

Die Tragödie zeigt, wie unberechenbar und gefährlich die Lage in der Ostukraine auch im vierten Kriegsjahr immer noch ist – selbst für die OSZE-Mitarbeiter, die für ihre Umsicht und ihre strengen Sicherheitsvorkehrungen bekannt sind. Es ist das erste Todesopfer, das im Rahmen der OSZE-Sondermission zu beklagen ist. Und markiert ein weiteres blutiges Kapitel in einem Krieg, der zwar weitestgehend aus den internationalen Medien verschwunden ist, nach UN-Angaben aber 10'000 Tote gefordert hat.

Ein Ende ist auch drei Jahre nach dem Kriegsausbruch nicht in Sicht. Jeden Tag wird die Waffenruhe Hunderte Male gebrochen, an manchen Tagen zu Tausenden. Es gibt praktisch keinen Punkt des Minsker Friedensplans, der umgesetzt ist. Der Friedensprozess gilt als verfahren: Kiew fordert eine Feuerpause, die Kontrolle der ukrainisch-russischen Grenze und Wahlen in den besetzten Gebieten. Moskau pocht auf den Sonderstatus des Donbass.

Während der Krieg weitergeht, verhärten sich die Fronten. Erst vor wenigen Wochen hat die ukrainische Regierung beschlossen, den Handel mit den Separatistengebieten einzustellen – offiziell als Vergeltung dafür, dass zuvor die Separatisten ukrainische Firmen in den Separatistengebieten enteignet hatten. Diese hatten wiederum auf eine Schienenblockade von ukrainischen Freiwilligenbataillonen reagiert. Am Wochenende kündigte nun auch der Leiter des ukrainischen Stromversorgers Leo an, die Stromlieferungen in das abtrünnige Separatistengebiet zu kappen.

Dabei waren der neuerlichen Eskalation eigentlich Worte der Entspannung vorausgegangen. Im Januar hatte Wadim Tschernysch, der Minister für die vorübergehend besetzten Gebiete, einen Plan zur «Reintegration des Donbass» vorgestellt, um die Herzen und Köpfe der Bewohner in den Separatistengebieten zu gewinnen. Es spricht Bände, dass es fast drei Jahre gedauert hat, bis sich Kiew zu einem offiziellen Dokument durchringen konnte, wie die Menschen jenseits der Frontlinien zu betrachten sind.

Die jüngste Eskalation hat bei manchen Beobachtern Zweifel genährt, wie es um den Willen Kiews bestellt ist, die Ge­biete wieder einzugliedern. Hinter vorgehaltener Hand heisst es, dass die Gebiete nicht mehr eingegliedert werden können. Anders als die ukrainische Halbinsel Krim wurden die Gebiete im Donbass selbst nach einem umstrittenen Referendum im Mai 2014 nicht von Russland annektiert. Die damals proklamierten Volksrepubliken von Donezk und Luhansk hat Moskau auch nie offiziell anerkannt. Es gilt jedoch als ausgemachte Sache, dass Moskau die prorussischen Separatisten sowohl finanziell als auch militärisch unterstützt.

Als «wilde Steppe» hat der japanische Historiker Hiroaki Kuromiya den Donbass beschrieben, wo Loyalitäten, sowohl zu Kiew als auch zu Moskau, immer wieder infrage gestellt wurden. Als Industriegebiet, das einst für seine Kohlegruben und die Stahlproduktion bekannt wurde. Heute ist der Donbass aber ein Ort, wo nur die Gräben zwischen den Konfliktparteien immer tiefer werden. (Berner Zeitung)