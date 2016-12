Verhafteter Pakistaner wollte «U-Bahn erwischen»

Der nach dem Anschlag in Berlin festgenommene Pakistaner ist der Polizei aufgefallen, weil er schnell über eine Strasse gerannt ist. «Ich war in der Nähe eines Parks und wollte meine U-Bahn erwischen, um nach Hause zu fahren», sagte Navid B. der «Welt am Sonntag».

Er habe zurück in seine Unterkunft am Flughafen Tempelhof gewollt, um schlafen zu gehen. «Dabei musste ich eine Strasse überqueren und rannte, weil mir Autos entgegenkamen.» Polizisten hätten ihn daraufhin angehalten.

In ein Hotel, dann in eine Flüchtlingsunterkunft

«Sie fragten mich, warum ich renne, und ich sagte ihnen, es war wegen der Autos. Dann kam meine U-Bahn, aber sie haben mich weiter festgehalten.» Er habe abgestritten, etwas mit dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz zu tun zu haben.

Er sei aber bis Dienstag in Gewahrsam gehalten worden. «Danach schickten sie mich in ein Hotel. Anschliessend wurde ich in eine andere Flüchtlingsunterkunft gebracht, aber ich weiss nicht, wo sie sich befindet», sagte der Asylbewerber, der nach eigener Aussage vor einem Jahr nach Deutschland gekommen war.

