Zehntausende Unzufriedene zogen auf die Strasse

«Wir wollen nicht, dass im Ausland Polen mit Erdogan und Putin in einen Topf geworfen wird», sagt Jacek, ein Arzt aus Posen und Mitglied der ehemaligen Regierungspartei Bürgerplattform (PO). Er ist einer von rund 90'000 Polinnen und Polen, die am Samstag in Warschau auf die Strasse gingen.

Grzegorz Schetyna, Chef der Bürgerplattform, rief die anderen Oppositionsparteien zu einer gemeinsamen Wahlliste auf, um die nationalkonservative Regierung zu besiegen. «Heute spüren wir die positive Energie, um dem Parteivorsitzenden Kaczynski zu sagen, dass wir uns die Freiheit nicht wegnehmen lassen», so Schetyna, der auf dem Verfassungsplatz zu den Massen sprach, die polnische Flaggen und Europafahnen schwenkten.

Die Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PIS) unter Jaroslaw Kaczynski spaltet mit ihrem autoritären Umbau des Staates die polnische Gesellschaft. Nach Eingriffen in die Gerichte soll auf Vorschlag des Staatspräsidenten Andrzej Duda auch die Verfassung über ein ­Referendum geändert werden. Nach einem Verfassungsentwurf der PIS vom Jahre 2010 würde damit dem Präsidenten sowie der Kirche mehr Macht verliehen.

Die neue Opposition

Die Proteste sind die ersten grossen seit dem Dezember. Damals war noch das Komitee zur Verteidigung der Demokratie (KOD) federführend in Sachen Oppositionsarbeit. Die ausserparlamentarische Organisation brachte schon mal 200'000 Menschen in der Hauptstadt auf die Strasse. Doch der Gründer Mateusz Kijowski schleuste Spendengelder für die Bewegung auf sein Firmenkonto, und auch die liberale Partei Modernes Polen (N), eng verbunden mit der KOD, sank durch Skandale im Ansehen.

Die Demonstration der Bürgerplattform gilt darum nicht nur als Kampfansage an die PIS, sondern auch als Machtdemonstration an KOD und N – die PO sei nun die erste Stimme der Opposition.

Hoffen auf Donald Tusk

Schwung bekommt die PO, die in Umfragen mittlerweile bei 30 Prozent und knapp vor der PIS liegt, durch die Hoffnung, der Ex-Premier und derzeitige EU-Ratspräsident Donald Tusk könne an die Weichsel zurückkehren und Duda als Präsidenten ablösen. Zudem hat die PIS mit ihren Querelen in der Europapolitik und Skandalen um den umstrittenen Verteidigungsminister Macierewicz einige Wähler verschreckt.

Bürgerplattform-Chef Schetyna selbst, der kurzzeitig Aussenminister war, gilt aber eher als blasser Politiker, der sich gern mit innerparteilichen Rankünen befasst. Die Demonstranten Jacek und Marcin aus Posen wissen um die Schwächen ihrer Partei, die mehr Präsenz zeigen sollte. «Die PIS hat eine grössere Parteidisziplin, schon wie beim Militär, da wird nicht nachgefragt oder diskutiert», sagt Marcin. Den Regierungsgegnern fehlt eine überzeugende Figur, die die Menschen mobilisiert.

«Es gibt Freiheit»

PIS-Chef Jaroslaw Kaczynski zeigte sich vom Protest wenig beeindruckt. «In Polen gibt es Freiheit, und nur wer Probleme mit der Wahrnehmung hat, stellt dies infrage.» Als Beweis führte er das Demonstrationsrecht auf, das ja wahrgenommen werde. (Berner Zeitung)