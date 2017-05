Zeitenwende im Elysée

Gemäss Hochrechnungen erhielt der Parteilose Macron rund 65,5 Prozent der Stimmen, die Nationalistin Marine Le Pen 34,5 Prozent. Das entspricht den Prognosen der Pariser Umfrageinstitute über die zwei vergangenen Wochen. Die Stimmbeteiligung lag allerdings unüblich tief, die Zahl der Leerstimmen mit fast 9 Prozent überraschend hoch.

Macron dankte in einer ersten, betont feierlichen Stellungnahme seinen Wählern. Er richtete sich aber auch ausdrücklich an ­Le Pens Wähler und erklärte: «Ich weiss um die Wut, die Angst und die Zweifel.» Deshalb wolle er «die Schwächsten schützen». Dem Terrorismus sagte er den Kampf an.

«Sieg für starkes Europa»

In den ersten Reaktionen kam weit über Frankreich hinaus die allgemeine Erleichterung über die Niederlage der Populistin Le Pens zum Ausdruck. Macrons Wahl sei «ein Sieg für ein starkes geeintes Europa und für die deutsch-französische Freundschaft», erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert am Abend über Twitter.

Auch die Schweiz gratulierte. Bundespräsidentin Doris Leuthard beglückwünschte Macron und unterstrich dabei die Verbundenheit der Schweiz mit Frankreich. «Ich bin überzeugt, dass wir auf dieser Grundlage die guten Nachbarschaftsbeziehungen fortsetzen», teilte Bundesratssprecher André Simonazzi im Namen Leuthards mit.

Der erst 39-jährige Politnovize Macron ist ein Novum für Frankreich. Der öffentlichrechtliche TV-Sender France 2 präsentierte ihn am Sonntagabend als «Frankreichs jüngsten Staatschef seit Napoleon». Seine Wahl bedeutet für die Pariser Politik eine eigentliche Frischzellenkur, denn auch bei den Parlamentswahlen im Juni will seine Bewegung «En Marche!» mit vorwiegend neuen Gesichtern aus der Zivilgesellschaft antreten. Im Elysée-Palast, aber auch im Regierungssitz des Hôtel Matignon und in der Nationalversammlung steht damit eine Zeitenwende an.

Macron feierte seinen Wahlsieg abends im grossen Innenhof des Louvre-Museums in einem Meer von Frankreich- und Europa-Fähnchen. Pariser Kommentatoren sahen in der Kulisse der Louvre-Pyramide ein Symbol für den Erneuerungswillen einer alten Nation. Der linke Leitartikler Laurent Joffrin mahnte allerdings, die Pyramide sei aus Glas – Zeichen eines «schönen, aber fragilen Wahlsiegs».

Fragil ist er, weil die Stimmbeteiligung fünf Punkte tiefer als bei früheren Präsidentenwahlen lag. Zudem legten über 4 Millionen Wähler – fast 9 Prozent der Abstimmenden – leer ein. Offensichtlich wollten sie Le Pen verhindern, ohne deshalb für Macron einlegen zu müssen. Das zeugt doch von einer verbreiteten Skepsis gegenüber seinem vagen Wahlprogramm.

Erstarkte Rechtspopulisten

Die Unterlegene Marine Le Pen beglückwünschte den Sieger und wünschte ihm Erfolg. Die Präsidentin des Front National sagte, ihre Formation werde in den nächsten Jahren die «erste Oppositionskraft» sein.

Die Zunahme ihrer Stimmen im Vergleich zu früheren Präsidentschaftswahlen ist spektakulär: 2002 hatte ihr Vater Jean-Marie Le Pen 5,5 Millionen Stimmen erzielt; jetzt kommt seine Tochter auf das Doppelte. Allein darin zeigt sich, wie stark die Rechtspopulisten in Frankreich geworden sind; seit den Regionalwahlen von 2015 ist der Front ­National sogar die stärkste Partei Frankreichs.

Trotzdem erzielt Le Pen ein sehr enttäuschendes Resultat. Nach den Umfragen der letzten zwei Wochen konnte sie mit mehr als 40 Prozent Stimmen rechnen. ihre Nerven reichten nicht bis zum Schluss: Im entscheidenden TV-Duell trat sie zu aggressiv auf, und auch die Hackerattacke auf Macrons Wahlkampfequipe schadete zuletzt eher ihr. (Berner Zeitung)