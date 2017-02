Allianz greift Flughafen von Mosul an

Im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat haben Einheiten der irakischen Militärpolizei den internationalen Flughafen von Mossul angegriffen. Die Landebahn sei von den Einsatzkräften eingenommen worden, sagten zwei Polizeibeamte heute der Nachrichtenagentur AP. Es gebe heftige Gefechte mit IS-Kämpfern, die sich in Flughafengebäuden verschanzt hätten. Der Airport befindet sich im Süden der umkämpften nordirakischen Stadt.

Der im Libanon ansässige private Fernsehsender Al-Majadin zeigte Live-Bilder vom Flughafen. In den Aufnahmen war zu sehen, wie ein Militärhubschrauber auf IS-Stellungen schiesst.

Seit 2014 in der Hand des IS

Irakische Sondereinheiten hatten zuvor mit einem Vormarsch auf eine wichtige Militärbasis neben dem Flughafen begonnen. Zwei Offiziere der Spezialkräfte sagten heute, ihre Truppen hätten am Morgen den Rand des Stützpunktes Ghaslani erreicht. Die Gefechte dauerten an, berichteten sie.

Der IS hatte Mossul im Frühsommer 2014 eingenommen. Die Stadt wird vom Tigris in zwei etwa gleichgrosse Hälften geteilt. Im Oktober vergangenen Jahres starteten irakische Sicherheitskräfte eine Offensive zur Rückeroberung der Stadt. Mitte Januar verkündete das Militär, das Stadtgebiet östlich des Tigris sei vollständig erobert. Am vergangenen Sonntag hatte es offiziell mit seiner Operation begonnen, um den IS auch aus der Westhälfte Mossuls zu vertreiben. (nag/AFP)