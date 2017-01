Attentäter in Bagdad tötet mindestens 36 Menschen

Jeden Tag ein Angriff:Nach zwei Anschlägen während des Jahreswechsels werden auch am Montag in Bagdad Dutzende Menschen bei einem Selbstmordanschlag in den Tod gerissen. Dabi hat ein Selbstmordattentäter auf einem Markt einen Kleinlaster voller Sprengstoff zur Explosion gebracht und dabei mindestens 36 Menschen mit in den Tod gerissen.

Die Terrormiliz Islamischer Staat bekannte sich zu dem Anschlag, der heute nur wenige Stunden nach der Ankunft des französischen Präsidenten François Hollande in der irakischen Hauptstadt verübt wurde. 52 weitere Menschen wurden nach Angaben der Polizei verletzt.

Tagelöhner suchten Arbeit

Der Obst- und Gemüsemarkt war zum Zeitpunkt des Anschlags voller Tagelöhner. Auf einer Pressekonferenz mit Hollande sagte der irakische Ministerpräsident Haidar al-Abadi, der Attentäter habe sich als Mann ausgegeben, der Arbeitskräfte sucht. Als die Arbeitsuchenden seinen Pick-up umringten, habe er die Bombe auf dem Markt im schiitischen Viertel Sadr City hochgehen lassen.

Die Terrormiliz Islamischer Staat übernahm die Verantwortung für den Anschlag. Dieser habe sich gegen Schiiten gerichtet, hiess es in einer Online-Erklärung, die am Montag auf einer von den Extremisten häufig genutzten Webseite veröffentlicht wurde.

Mehrere Anschläge

Bereits über den Jahreswechsel hatte es im Irak mehrere schwere Anschläge gegeben. An Silvester töteten zwei Selbstmordattentäter auf einem Markt in Bagdad 28 Menschen. Am Neujahrstag wurden nahe der für Schiiten heiligen Stadt Nadschaf neun Menschen getötet, als sich zwei Selbstmordattentäter an einem Kontrollpunkt in die Luft sprengten. Auch diese beiden Attacken beanspruchte der IS für sich.

Vergangenen Monat hatten die irakischen Behörden damit begonnen, einige der Kontrollpunkte in Bagdad zu entfernen. Damit sollte vor allem in der östlichen Stadthälfte, in der sich auch Sadr City befindet, der Strassenverkehr beruhigt werden.

Besuch von Hollande

Wenige Stunden zuvor war Hollande im Irak eingetroffen, um mit dem Al-Abadi sowie Präsident Fuad Massum unter anderem über die Rückeroberungsoffensive in Mossul zu sprechen. Die Terroristen würden auch in Zukunft versuchen, Zivilisten zu töten, um ihre Verluste auf dem Schlachtfeld auszugleichen, sagte Al-Abadi. Die Sicherheitskräfte und Bürger rief er auf, wachsam zu sein.

Hollande versprach, dass Frankreich langfristig an der Seite des Irak stehen werde. Im Kampf gegen den IS habe sich das Blatt gegen die Terroristen gewendet, sagte er nach Angaben des Élysée-Palastes. Frankreich ist Teil der US-geführten Koalition, die im Irak und benachbarten Syrien gegen die Terrormiliz kämpft. (jdr/fal/sda)