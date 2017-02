Attentäter in Syrien reissen über 30 Menschen in den Tod

Bei einem Doppelanschlag auf zwei syrische Sicherheitsbehörden sind in der Grossstadt Homs mindestens 32 Menschen getötet worden. Mehrere Attentäter griffen nach Angaben des Fernsehsenders Al-Ichbarija TV am Samstag zwei Einrichtungen in den Stadtteilen Al-Ghuta und Al-Mahata an, wo es zunächst zu Kämpfen mit Sicherheitsbeamten kam.

Anschliessend hätten mindestens zwei der Angreifer Sprengstoffgürtel gezündet. Die mit dem Terrornetzwerk al-Qaida verbundene Rebellengruppe Levante-Befreiungskomitee bekannte sich zu den Taten.

Viele Verletzte

Fünf Attentäter hätten die beiden Einrichtungen gestürmt, teilte die Gruppe mit. Sprengsätze seien auch an Kontrollposten vor den Gebäuden gezündet worden, als Rettungskräfte an den Orten eingetroffen seien. Dies habe zu weiteren Opfern geführt, erklärten die Extremisten.

Der Gouverneur der Provinz Homs, Talal Barsani, sagte der Nachrichtenagentur AP, dass es insgesamt drei Explosionen, mehr als 32 Tote sowie viele Verletzte gegeben habe. Die in Grossbritannien ansässige Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte sprach von mindestens 42 getöteten Sicherheitsbeamten. Ihren Angaben zufolge richteten sich die Angriffe gegen Einrichtungen der Allgemeinen Sicherheit und des gefürchteten Militärgeheimdienstes.

Koordinierte Attacke

Die staatliche Nachrichtenagentur Sana berichtete davon, dass der Chef der lokalen Geheimdienstabteilung, Hassan Daebul, bei den Anschlägen getötet worden sei. Laut Al-Ichbarija und anderen Sendern wurde ausserdem der Leiter der Abteilung der Staatssicherheit, Ibrahim Darwisch, schwer verletzt.

Der Doppelanschlag zählt zu den aufsehenerregendsten Angriffen gegen die syrischen Sicherheitsapparate während des seit sechs Jahren tobenden Konflikts – eine koordinierte Attacke auf gleich zwei heftig gesicherte Regierungsgebäude mit Schusswaffen und Selbstmordattentätern ist äusserst selten in Syrien.

aussergerichtliche Tötungen und Schüsse auf Demonstranten

In den Anfangstagen des Bürgerkriegs waren Anschläge gegen die Staatssicherheit noch regelmässig verübt worden. Bei einer der dramatischsten Attacken in Damaskus kam im Juli 2012 unter anderen der Schwager von Präsident Baschar al-Assad ums Leben, der damals Verteidigungsminister gewesen war.

Die Assad-Regierung unterhält ein grosses und komplexes Sicherheits- und Geheimdienstnetzwerk. Den verschiedenen Abteilungen werden Massenfestnahmen, Folter, aussergerichtliche Tötungen und Schüsse auf Demonstranten nachgesagt. Homs ist nach Aleppo und Damaskus die drittgrösste Stadt Syriens. Sie befindet sich weitgehend unter Kontrolle der syrischen Regierungstruppen. Die beiden Anschlagsorte liegen nur gut zwei Kilometer voneinander entfernt.

Die neue Runde von Friedensgesprächen wurde am Samstag in Genf fortgesetzt. Der UN-Gesandte Staffan de Mistura wollte das ganze Wochenende über in separaten Treffen mit den Delegationen von Regierung und Opposition beraten. Am Freitag war vor allem über das Format der Gespräche und weniger über konkrete Lösungen gesprochen worden, wie beide Seiten erklärten.

Eines der wesentlichen Hindernisse für einen echten Durchbruch ist die ungeklärte Zukunft Assads. Während die Aufständischen seinen Rücktritt fordern, ist dies für die Regierungsdelegation nicht verhandelbar. (jdr/kat/AFP)